Deportes

México debuta con empate en la Copa del Mundo Sub-20

El Tri iguala 2-2 ante Brasil en un juegazo del combinado nacional

Sep. 29, 2025
México suma un punto en su primer partido del mundial.
México inició su participación en la Copa del Mundo Sub-20 este domingo, enfrentando a la selección de Brasil en un duelo correspondiente a la jornada 1 del Grupo C.

MEXICO EMPATA SOBRE EL FINAL 

El Tri se adelantó en el marcador a los 8 minutos con una gran jugada de Gilberto Mora, que terminó en gol de Alex Domínguez. Sin embargo, la reacción brasileña no tardó en llegar: apenas 10 minutos después, Coutinho marcó un golazo imparable para igualar el encuentro.

imagen-cuerpo

DIEGO OCHOA PONE EL EMPATE EN LOS ULTIMOS MINUTOS

En la segunda mitad, Brasil tomó la ventaja con un gol al minuto 75, pero México no se dio por vencido. En un tiro de esquina, el jugador de los Bravos de Juárez, Diego Ochoa, marcó un golazo de cabeza para poner el 2-2 definitivo en el cierre del partido.

Elías Montiel fue el capitán de la selección en este debut. Por su parte, Gilberto Mora tuvo un partidazo: generó varias jugadas de peligro, fue clave en el ataque mexicano y está siendo seguido muy de cerca por grandes equipos.

Fernando Domínguez
