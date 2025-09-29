  • 24° C
Deportes

Yaquis inician con victoria en la Fiesta Mexicana del Beisbol

La Tribu venció a Hermosillo 3-0 en un gran juego desde Phoenix, Arizona

Sep. 29, 2025
Yaquis se medirá ante Nayarit el 3 de octubre en Tucson.
Los Yaquis de Obregón iniciaron actividad este sábado en la Fiesta Mexicana del Beisbol, enfrentando a los Naranjeros de Hermosillo en un gran juego para los tricampeones. Los pitchers de la Tribu no permitieron hits ni carreras a los de Hermosillo, finalizando la pizarra 3-0 a favor de los Yaquis.

imagen-cuerpo


YAQUIS SUFRE DERROTA ANTE GUASAVE 

En el segundo día de la FMB, los Yaquis enfrentaron a los Algodoneros de Guasave en un juegazo con remontada incluida. Yaquis lo ganaba 5-2 en el primer episodio, pero Guasave vino de atrás para llevarse el triunfo con marcador final de 5-8 a favor de los sinaloenses.

imagen-cuerpo

PROXIMOS COMPROMISOS 

La Tribu disputará sus próximos juegos en Estados Unidos ante los Jaguares de Nayarit el 3 de octubre, frente a Hermosillo el 4 de octubre, y para finalizar su participación en la Fiesta Mexicana del Béisbol se medirán nuevamente ante los Algodoneros de Guasave.

De regreso a Sonora, los de la “O” disputarán cuatro juegos ante los Naranjeros de Hermosillo: dos en la capital sonorense y los otros dos en Ciudad Obregón.

imagen-cuerpo
Fernando Domínguez
