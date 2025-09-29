Muere Roscoe, el fiel bulldog de Lewis Hamilton que robó corazones en la Fórmula 1

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, compartió en redes sociales la dolorosa noticia de la muerte de su perro Roscoe, un bulldog inglés que se convirtió en un ícono dentro del paddock y en un compañero inseparable del piloto británico durante las últimas temporadas.

ROSCOE HAMILTON: UNA CELEBRIDAD EN LA F1 Y REDES SOCIALES

Roscoe, con su carisma y particular presencia en los grandes premios, era recibido con cariño por pilotos, equipos y aficionados.

El perro incluso contaba con su propia cuenta de Instagram, con más de 1.4 millones de seguidores, donde se mostraban sus viajes, momentos de descanso y hasta sus sesiones como modelo, trabajo que en 2018 lo llevó a ganar alrededor de 700 dólares al día.

PROBLEMAS DE SALUD DE ROSCOE

Hamilton relató que en los últimos días Roscoe presentó serias complicaciones respiratorias. Fue ingresado de urgencia en una clínica veterinaria donde se le diagnosticó neumonía.

Aunque los médicos lograron reanimarlo tras un paro cardíaco, el perro quedó en coma y permaneció con soporte vital durante cuatro días.

Durante este tiempo, el piloto decidió suspender actividades oficiales, como la prueba de neumáticos en Mugello, para permanecer junto a él.

CONMOVEDOR DE HAMILTON PARA DESPEDIR A ROSCOE

Finalmente, Hamilton comunicó que debió tomar "la decisión más difícil de su vida" y despedirse de Roscoe.

"Falleció en mis brazos el domingo 28 de septiembre por la noche", expresó en un emotivo mensaje publicado en Instagram.

En el mismo, el británico reconoció lo doloroso que resultó tener que sacrificar a su mascota y agradeció haber compartido su vida con "un alma hermosa, un ángel y un verdadero amigo".

Lost my best friend last night. Thank you all for the love you´ve shown him over the years. Roscoe forever. pic.twitter.com/VRrFBdcsLc — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 29, 2025

El anuncio generó una ola de mensajes de apoyo y condolencias, tanto de fanáticos como de figuras del automovilismo. La Fórmula 1 emitió un mensaje oficial en memoria del bulldog, describiéndolo como "una verdadera estrella por derecho propio".

Mercedes, escudería con la que Hamilton ganó múltiples campeonatos, y McLaren, el equipo con el que debutó en la categoría, también expresaron sus condolencias.

La partida de Roscoe llega cinco años después de la muerte de Coco, el otro bulldog del piloto. Hamilton reconoció sentirse profundamente conectado con quienes han pasado por la pérdida de una mascota, al tratarse de una de las experiencias más dolorosas que puede vivir una persona.

Para millones de seguidores, Roscoe no fue solo "el perro de Lewis Hamilton", sino una figura entrañable que logró robarse el corazón del paddock de la Fórmula 1 y de los fanáticos en todo el mundo.