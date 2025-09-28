México vs. Brasil: ¿Dónde y a qué hora ver La Copa del Mundo Sub-20?

La Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025 ya dio inicio, y la Selección Mexicana de Futbol se prepara para su primer desafío, un encuentro clave contra Brasil, uno de los rivales más poderosos del llamado "grupo de la muerte". El duelo marcará el inicio de un torneo que reúne a 24 selecciones de todos los continentes y que busca coronar al próximo campeón juvenil mundial.

El combinado nacional, dirigido por Javier Aguirre, contará con figuras destacadas como Gilberto Mora, el futbolista más joven en debutar con la Selección, y Elías Montiel, quienes aportarán experiencia y talento a un plantel que buscará trascender en un grupo que también incluye a España y Marruecos.

LA COPA DEL MUNDO SUB-20

El torneo, que arrancó el 27 de septiembre sin el actual campeón Uruguay, tendrá un formato en el que los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzarán a la fase de eliminación directa, que culminará con la gran final el 19 de octubre. Entre las novedades de esta edición destaca el uso del sistema de video FVS, una alternativa al VAR que funcionará a petición de los entrenadores para revisar jugadas clave.

Otro hecho histórico es la participación de la árbitra mexicana Katia García, de 33 años, quien será la única mujer en fungir como jueza principal en este Mundial masculino, acompañada de sus compatriotas Sandra Ramírez y Karen Díaz.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER MÉXICO VS. BRASIL?

El primer encuentro del Tri Sub-20 será este domingo 28 de septiembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile, con silbatazo inicial a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Los aficionados podrán seguir la transmisión en televisión abierta por Canal 5, en televisión de paga a través de TUDN o por streaming en ViX.

México llega a este torneo con la confianza de haber conquistado la corona de Concacaf en 2024 y con un historial que incluye la final del primer Mundial Sub-20 en 1977 y un tercer lugar en 2011.

Tras enfrentar a Brasil, México jugará contra España el martes 1 de octubre en Santiago y cerrará la fase de grupos frente a Marruecos el sábado 4 de octubre en Valparaíso. El camino será complicado, pero la ilusión de los jóvenes talentos mexicanos de alcanzar la gloria mundial está intacta.