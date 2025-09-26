México disputará la Copa del Mundo Sub-20 en Chile

El Tri buscará conquistar su primer título mundial en esta categoría, con una generación de talentosos futbolistas provenientes de diversos equipos de la Liga MX.

¿MÉXICO EN EL GRUPO DE LA MUERTE?

El Tri integra uno de los grupos más competitivos del torneo, al enfrentarse a selecciones como España, Marruecos y Brasil.

El representativo español, como ha demostrado en los últimos torneos internacionales, llega con gran cartel tras conquistar títulos como la Eurocopa y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Por su parte, Brasil y Marruecos han mostrado un crecimiento importante en sus divisiones juveniles, con futbolistas que ya destacan en ligas internacionales.

CONVOCATORIA DE MÉXICO

Entre los nombres más destacados en la lista final de convocados están la joven sensación de Xolos, Gilberto Mora, y el tuzo Elías Montiel. Ambos jugadores han sobresalido en sus respectivos equipos. Incluso, Gil Mora ya sabe lo que es ser campeón con la selección mayor, tras levantar la Copa Oro el verano pasado, donde fue titular en la final.

¿CUÁNDO JUEGA MÉXICO?

La Selección Mexicana Sub-20 disputará su primer partido del Mundial este domingo 28 de septiembre, ante Brasil, a las 16:00 horas (tiempo del centro de México).

El equipo nacional buscará iniciar con una victoria frente a una de las selecciones más históricas del futbol mundial.