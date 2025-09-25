Futbolistas naturalizados que han jugado en la Selección Mexicana

Con el fin de lograr cosas importantes en competiciones internacionales, la federación ha naturalizado a jugadores argentinos, colombianos y, próximamente, a españoles.

ARGENTINOS NATURALIZADOS MEXICANOS

La selección ha naturalizado a muchos jugadores argentinos.Los más recordados son Guillermo Franco, que jugó los Mundiales 2006 y 2010, y Funes Mori, el ahora jugador del León, quien pudo debutar con México y jugar el Mundial de Catar 2022.

BRASILEÑOS EN EL TRI

Antonio Naelson también pudo jugar un Mundial con el Tri. El naturalizado mexicano jugó la Copa del Mundo 2006 a las órdenes de Ricardo La Volpe.

Leandro Augusto también pudo debutar oficialmente en la Selección Mexicana en la Copa Oro 2009. El jugador disputó 6 partidos con el Tricolor y anotó solamente un gol.

¿FIDALGO A LA SELECCIÓN MEXICANA?

Desde la llegada de Fidalgo al fútbol mexicano, traído por Santiago Solari cuando era entrenador del América, Álvaro Fidalgo destacó como pocos extranjeros en la liga.

Un joven proveniente de la cantera del Real Madrid hacía magia en los estadios de México.

Sus actuaciones lograron llamar la atención de todo el país, y la idea de que sea naturalizado y convocado no se descarta rumbo a la Copa del Mundo 2026.