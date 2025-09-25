  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 25 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Futbolistas naturalizados que han jugado en la Selección Mexicana

A lo largo de los años, jugadores extranjeros se han naturalizado mexicanos para poder representar al Tri

Sep. 25, 2025
La llegada de extranjeros naturalizados no ha hecho que Mexico pase del quinto partido.
La llegada de extranjeros naturalizados no ha hecho que Mexico pase del quinto partido.

Con el fin de lograr cosas importantes en competiciones internacionales, la federación ha naturalizado a jugadores argentinos, colombianos y, próximamente, a españoles.

ARGENTINOS NATURALIZADOS MEXICANOS

La selección ha naturalizado a muchos jugadores argentinos.Los más recordados son Guillermo Franco, que jugó los Mundiales 2006 y 2010, y Funes Mori, el ahora jugador del León, quien pudo debutar con México y jugar el Mundial de Catar 2022.

imagen-cuerpo

BRASILEÑOS EN EL TRI

Antonio Naelson también pudo jugar un Mundial con el Tri. El naturalizado mexicano jugó la Copa del Mundo 2006 a las órdenes de Ricardo La Volpe.

imagen-cuerpo

Leandro Augusto también pudo debutar oficialmente en la Selección Mexicana en la Copa Oro 2009. El jugador disputó 6 partidos con el Tricolor y anotó solamente un gol.

¿FIDALGO A LA SELECCIÓN MEXICANA?

Desde la llegada de Fidalgo al fútbol mexicano, traído por Santiago Solari cuando era entrenador del América, Álvaro Fidalgo destacó como pocos extranjeros en la liga.
Un joven proveniente de la cantera del Real Madrid hacía magia en los estadios de México.

Sus actuaciones lograron llamar la atención de todo el país, y la idea de que sea naturalizado y convocado no se descarta rumbo a la Copa del Mundo 2026.

imagen-cuerpo
Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
La era Benjamín Gil en Jalisco
Deportes

La era Benjamín Gil en Jalisco

Septiembre 25, 2025

El expelotero tijuanense ha puesto su nombre con letras de oro con los Charros de Jalisco

FIFA: Estas son las mascotas oficiales del Mundial 2026 que representan a México, Canadá y EU
Deportes

FIFA: Estas son las mascotas oficiales del Mundial 2026 que representan a México, Canadá y EU

Septiembre 25, 2025

Estos personajes no solo representan a los tres países, sino que transmiten valores como unidad, diversidad, creatividad y pasión por el futbol

América vence 1-0 a Atlético San Luis en la jornada 10 del Apertura 2025
Deportes

América vence 1-0 a Atlético San Luis en la jornada 10 del Apertura 2025

Septiembre 24, 2025

Con este resultado las Águilas suben al cuarto lugar de la tabla general y mantienen invicto como visitante