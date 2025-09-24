América vence 1-0 a Atlético San Luis en la jornada 10 del Apertura 2025

El Club América derrotó 1-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El encuentro marcó un momento especial para el técnico André Jardine, quien dirigió su partido número 100 al frente de las Águilas, curiosamente ante el equipo que lo trajo por primera vez al fútbol mexicano.

ASÍ FUE EL PARTIDO

San Luis apenas registró un disparo a puerta en todo el encuentro, mientras que América generó dos remates al arco. La diferencia llegó en el minuto 89, cuando Alejandro Zendejas aprovechó un peinazo de José Raúl "Pantera" Zúñiga, recortó a Juan Manuel Sanabria dentro del área y definió con zurda para anotar el único gol del encuentro. Con ese tanto, Zendejas suma tres goles en el torneo.

AMÉRICA SUBE A CUARTO LUGAR GENERAL Y SAN LUIS CAE AL 12

Con este resultado, América rompe una racha de dos partidos sin ganar (derrota ante Chivas y empate con Monterrey), llega a 21 puntos y sube al cuarto lugar de la clasificación general.

Además, mantiene su invicto como visitante en el Apertura 2025, con tres victorias y tres empates fuera de casa.

Por su parte, Atlético de San Luis continúa sin ganar como local en el torneo, acumulando un empate y cuatro derrotas en casa.

Tras la caída, los potosinos se quedan en el lugar 12 de la tabla con 10 unidades, tras una breve racha positiva con empate ante Tijuana y victoria sobre Santos.