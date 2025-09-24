Toluca aplasta 6-2 a Monterrey y es sublíder del Apertura 2025

Los Diablos Rojos del Toluca golearon 6-2 a Monterrey en un decisivo partido de la jornada 10 del Apertura 2025.

La estrella de la noche fue el delantero portugués Paulinho, quien firmó un hat-trick que marcó la diferencia en el Estadio Nemesio Diez. El defensor español Sergio Ramos, por su parte, falló un penal en un momento crucial que permitió a Toluca remontar y tomar el control del partido.

RETRASO POR LLUVIA Y CAOS VIAL

El partido sufrió un retraso de 20 minutos debido a una amenaza de tormenta eléctrica y dificultades de tráfico que afectaron la llegada de ambos equipos al estadio.

RAMOS FALLA UN PENAL DECISIVO

El encuentro comenzó con Monterrey en ventaja gracias al gol de Germán Berterame al minuto 10. Sin embargo, al minuto 20, Sergio Ramos tuvo la oportunidad de poner a los Rayados 2-0 con un penal, pero su disparo fallido fue un golpe para los visitantes.

Este error resultó ser el punto de inflexión, pues Toluca reaccionó rápidamente, igualando el marcador y cambiando el curso del encuentro.

PAULINHO DESATA EL INFIERNO PARA MONTERREY

Toluca aprovechó el error de Ramos y, con goles de Jesús Angulo y Paulinho, dio vuelta al marcador antes del descanso. Ya en la segunda mitad, Paulinho completó su hat-trick y Nicolás Castro anotó su segundo gol para sellar el contundente 6-2.

UNA VEZ MÁS:



VEGA ?? PAULINHO ?? GOOOOOL pic.twitter.com/AQ8Bsugl04 — Toluca FC (@TolucaFC) September 25, 2025

EMPATE EN PUNTOS; TOLUCA ES SUBLÍDER POR DIFERENCIA DE GOLES

Con este triunfo, Toluca empató en puntos con Monterrey, pero se quedó con el subliderato del torneo por diferencia de goles. Ambos equipos se alistan para sus próximos compromisos en la jornada 11, con Toluca recibiendo a Mazatlán y Monterrey enfrentando a Santos en el Estadio BBVA.