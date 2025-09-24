Yaquis de Obregón anuncia patrocinador de lujo

En conferencia de prensa realizada en un conocido restaurante de la ciudad, se llevó a cabo la primera rueda de prensa del club Yaquis de Obregón, de cara a la temporada 2025-2026.

La reunión estuvo encabezada por René Arturo Rodríguez, presidente de la escuadra sonorense, y como anfitrión del evento el señor Diego Cota, acompañado de sus hijos Diego Alberto y Alejandro Cota Cuevas.

Fue el presidente del club Yaquis quien anunció la nueva unión comercial entre Yaquis de Obregón y Arbolitos de Cajeme, convirtiéndose en un nuevo patrocinador que lucirá en la casaca de la escuadra local.

René Arturo Rodríguez destacó que Arbolitos de Cajeme es una empresa cien por ciento cajemense y que es un honor hacer mancuerna con esta compañía de talla internacional.

Por su parte, Diego Cota, creador del concepto que cuenta con sucursales en varios estados de la República, así como en distintas ciudades de Estados Unidos y con planes de expansión tanto en México como en la Unión Americana, resaltó que esta unión es un verdadero orgullo y que siempre apoyarán al club Yaquis de Obregón.

"Será un honor estar en la casaca del club de casa", dijo el señor Cota.

Al término de la reunión se entregó una casaca con el logo de Arbolitos de Cajeme, donde el presidente del club Yaquis fue el encargado de otorgarla y Diego Cota de recibirla.

En la mesa del presídium también se encontraban los peloteros Roberto "Tito" Valenzuela y José Santiago Chávez Treviño.

"La Afición se merece buenos resultados y para ello trabajamos duro todos los días"

Felipe González #PuroYaquispic.twitter.com/YU5IQIp9hd — Yaquis de Obregón (@yaquis_oficial) September 22, 2025

SERGIO OMAR GASTÉLUM, MANAGER INTERINO

En cuanto al tema deportivo, fueron varias las preguntas que respondió el presidente del club con respecto a la nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

A pregunta expresa de Diario del Yaqui sobre el ascenso de Gabe Álvarez con el equipo grande de Tigres de Detroit, señaló que su llegada se retrasará un poco y que, en cuanto termine su participación en Grandes Ligas, reportará al club sonorense.

Agregó que sigue firme en su puesto y que, mientras se integra, Sergio Omar Gastélum será el mánager interino.