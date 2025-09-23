Chivas Vence 3-1 al Necaxa y se acerca al Play In del Apertura 2025

Las Chivas de Guadalajara regresaron a la senda del triunfo con una victoria 3-1 sobre Necaxa en el Estadio Akron, asegurando su tercer triunfo del torneo Apertura 2025 y acercándose a la fase del Play In. Los goles de Armando González, Santiago Sandoval y el debutante Samir Inda fueron clave para el resultado.

A pesar de sufrir momentos de presión por parte de los Rayos de Fernando Gago, quienes fueron recibidos con abucheos por la afición rojiblanca, las Chivas lograron imponerse en casa, sumando tres puntos vitales para su clasificación a la fase final.

Con este resultado, el equipo tapatío llegó a 11 puntos, ubicándose momentáneamente entre los primeros 10 puestos de la tabla.

ASÍ FUERON LOS GOLES

El primer gol del encuentro llegó al minuto 33, con un disparo de Armando González tras una asistencia de Richy Ledezma. La ventaja se amplió antes del descanso con otro gol de Santiago Sandoval al 41´, quien también recibió un pase de Ledezma y aprovechó la oportunidad para marcar.

A pesar de algunas jugadas de peligro del Necaxa en el segundo tiempo, Chivas mantuvo la ventaja. La calma llegó con el debut de Samir Inda, quien anotó un gol desde fuera del área en el minuto 94, sellando la victoria y dejando su huella en un partido importante para el futuro del equipo.

¡VAYA DEBUT DE NUESTRO CANTERANO!



¡GOLAZO EN CASA Y CON SU GENTE! pic.twitter.com/Jo9nJ8Y0Ty — CHIVAS (@Chivas) September 24, 2025

FERNANDO GAGO Y NECAXA CON LAS MANOS VACÍAS

El Necaxa de Fernando Gago mostró momentos de buen juego, pero no logró concretar sus oportunidades. La más clara fue un disparo de Ricardo Monreal al 36´, que fue atajado por Raúl Rangel. A pesar de algunos acercamientos, los Rayos no pudieron superar a las Chivas y se fueron con las manos vacías de su visita al Akron.

Con este resultado, las Chivas se aferran a la esperanza de clasificar al Play In, un paso más cerca de asegurar su lugar en la fase final del Apertura 2025.