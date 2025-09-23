Mundial 2026: Esto es lo que costarán las bebidas y alimentos para palcohabientes

A través de un boletín se dio a conocer que, los dueños de palcos del Estadio Banorte recibieron información sobre los paquetes de alimentos y bebidas para el Mundial 2026.

También se aclaró que los palcohabientes no podrán ingresar al inmueble con insumos propios durante la Copa del Mundo, tendrán la opción de adquirir las amenidades que ofrece FIFA, cotizadas en 15 mil dólares por partido (unos 275 mil pesos al tipo de cambio del día).

CLARIDAD

De acuerdo a la información que recibieron los palcohabientes, los paquetes para tener acceso a alimentos y bebidas van desde los 320 dólares (cinco mil 870 pesos) hasta 15 mil dólares (aproximadamente 275 mil pesos).

Cabe destacar que, los precios solo aplican hasta el 31 de diciembre del 2025 y son para venta exclusiva a palcohabientes del Estadio Banorte.

¿QUÉ INCLUYEN LOS PAQUETES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS?

Según información que entregaron a palcohabientes, FIFA ofrecerá los paquetes de alimentos y bebidas durante la Copa del Mundo.

El paquete para plateas tiene un costo de 320 dólares e incluye un baguette, unas papas fritas, bolsa de nueces surtidas, seis cervezas, refrescos o agua, además de un brownie de chocolate. El precio es por partido.

DISTINTOS PAQUETES

Hay un paquete intermedio de 10 mil 560 dólares (aproximadamente 193 mil pesos), que incluye 12 papas fritas, 12 bolsas de cacahuates, 12 smash burguers, 12 Mega Hot Dog, 12 paquetes de seis boneless, 1 botella de licor, 24 cervezas, 24 botellas de agua minera de 355 mililitros y 24 refrescos de 355 mililitros.

El paquete premium llega a 15 mil dólares (275 mil pesos), e incluye 12 papas fritas de 170 gramos, 12 cacahuates salados de 150 gramos, tabla de quesos y carnes frías, 12 crudités, 12 ensaladas individuales de frutos rojos, 12 sandwiches vegetarianos, 12 premium buffalo wings, 12 smash burgers, 12 sandwiches brisket, 2 botellas de licor, 24 cervezas de 355 mililitros, 24 agua natural de 355 mililitros, 24 refrescos de 355 mililitros.

El costo de todos los paquetes son por partido y en la información que se le envió a los palcohabientes se aclara que no habrá ningún tipo de venta de alimentos y bebidas, adicional a los paquetes ofrecidos por FIFA, durante la Copa del Mundo 2026.

Durante 15 meses, se libró una disputa entre los propietarios de palcos, agrupados en la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, y el Estadio Banorte para definir cómo sería el acceso durante la Copa del Mundo. Esto, debido a que los titulares de esas localidades cuentan con un contrato de uso por 99 años, vigente hasta 2065.

De acuerdo con fuentes consultadas, el valor promedio de una entrada de palco o platea en el Estadio Banorte para la Copa del Mundo es de tres mil dólares, una cifra por debajo del acceso hospitality más económico, que ronda los tres mil 500 dólares.

Los palcohabientes podrán utilizar sus lugares durante el Mundial 2026, pero deberán adquirir los paquetes de alimentos y bebidas que ofrece la FIFA con costo de hasta 15 mil dólares.