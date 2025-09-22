  • 24° C
Deportes

Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025 y Lamine Yamal es subcampeón

El jugador del PSG se consolida como uno de los líderes de su generación gracias a su velocidad, equilibrio y capacidad goleadora

Sep. 22, 2025
El encargado de entregar el trofeo fue Ronaldinho.
La edición número 69 del Balón de Oro 2025, organizada por "France Football", dejó un momento histórico en el "Théâtre du Châtelet" de París. Este lunes 22 de septiembre, el futbolista francés Ousmane Dembélé fue coronado como el mejor jugador del mundo, superando al joven talento español Lamine Yamal, quien terminó en segundo lugar.

La gala, emotiva y llena estrellas del futbol mundial, también premió a entrenadores, porteros, goleadores y clubes destacados del año.

OUSMANE DEMBÉLÉ RECIBE SU PRIMER BALÓN DE ORO

El punto culminante de la ceremonia fue la entrega del codiciado Balón de Oro 2025. El encargado de entregar el trofeo fue el legendario Ronaldinho, quien felicitó a un emocionado Dembélé, tras su brillante temporada con el Paris Saint-Germain.

"Es fantástico lo que conseguimos este año; solo me queda agradecer porque fue un año excepcional", dijo Dembélé al recibir el premio.

Con este galardón, Dembélé corona una carrera marcada por altibajos, lesiones y críticas, consolidándose ahora como uno de los líderes de su generación gracias a su velocidad, equilibrio y capacidad goleadora.

LAMINE YAMAL, SEGUNDO LUGAR Y DOBLE GANADOR DEL TROFEO KOPA

A sus apenas 18 años, el extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal, se quedó a un paso de hacer historia, terminando como subcampeón del Balón de Oro 2025. Sin embargo, el joven prodigio no se fue con las manos vacías pues fue premiado por segundo año consecutivo con el Trofeo Kopa, que distingue al mejor jugador Sub-21 del mundo.

"Muchas gracias por el premio; es un orgullo estar aquí otra vez. A seguir trabajando y conseguir muchos más", expresó el español.

GANADORES EN TODAS LAS CATEGORÍAS

Balón de Oro Femenino 2025: Aitana Bonmatí, ganadora por tercer año consecutivo (2023, 2024 y 2025).

Trofeo Kopa Sub-21:

  • Masculino: Lamine Yamal
  • Femenino: Vicky López

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador):

  • Masculino: Luis Enrique
  • Femenino: Sarina Wiegman

Trofeo Yashin (mejor portero):

  • Masculino: Gianluigi Donnarumma
  • Femenino: Hannah Hampton

Trofeo Gerd Müller (máximos goleadores):

  • Masculino: Viktor Gyökeres
  • Femenino: Ewa Pajor

Mejor club del año:

  • Masculino: Paris Saint-Germain
  • Femenino: Arsenal Femenil

Trofeo Sócrates (labor social): Fundación Xana, creada por Luis Enrique en memoria de su hija.

César Leyva
César Leyva
