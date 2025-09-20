  • 24° C
América rescata el empate ante Monterrey con goles de último momento

Rayados dejó ir una victoria que los hubiera posicionado con más ventaja en la tabla general del Apertura 2025

Sep. 20, 2025
Dos minutos bastaron al América para silenciar la algarabía en el Estadio BBVA.

El esperado partido entre América y Monterrey no decepcionó y tuvo un sorpresivo cierre en el que, con dos goles de último momento, las Águilas empataron el marcador quitando a Rayados la oportunidad de ganar sumar tres puntos más.

El partido también marcó el esperado debut de Anthony Martial con la camiseta de los regiomontanos.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Monterrey se adelantó al minuto 17 con un tanto de Fidel Ambriz, quien aprovechó un rebote en el área e hizo vibrar a los miles de aficionados congregados en el Estadio BBVA. Después, américa buscó responder con llegadas de Maximin y Zendejas, pero la defensa local y las intervenciones del arquero Malagón mantuvieron la ventaja para Rayados.

América buscó el empate con mayor determinación, aunque Monterrey volvió a golpear al minuto 44, cuando Sergio Canales aprovechó un error defensivo para marcar el segundo gol de los locales.

MONTERREY YA SE SENTÍA SÚPER LÍDER

Cuando parecía que el partido estaba definido, las Águilas mostraron carácter. Al minuto 81, Brian Rodríguez recortó distancias tras un pase filtrado de Maximin. Luego, en el 88´, un tiro de esquina ejecutado por el mismo Maximin fue conectado de cabeza por Ramón Juárez, sellando el 2-2 definitivo y desatando la euforia azulcrema.

El debut de Anthony Martial, quien ingresó en los minutos finales, dejó buenas sensaciones pese al empate, en un duelo que lo tuvo todo entre goles, emoción y un cierre de infarto para los aficionados de Monterrey.

César Leyva
