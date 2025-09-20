Jonathan González, exjugador del León es asesinado brutalmente en Ecuador

El futbol ecuatoriano y mexicano están de luto tras la muerte del exfutbolista Jonathan González, quien fue asesinado a tiros en su domicilio en Ecuador. El jugador, que militó en clubes como Club León y Leones Negros de la UdeG, tenía apenas 31 años de edad.

Según reportes de medios ecuatorianos, Jonathan González fue víctima de un ataque armado en su residencia. A pesar de los intentos por salvarle la vida, el futbolista falleció en el lugar de los hechos, generando conmoción tanto en Ecuador como en México, donde también dejó huella en su paso por la Liga MX.

¿QUIÉN ERA JONATHAN GONZÁLEZ?

Jonathan González nació en enero de 1994 en Ecuador y destacó desde joven con Independiente del Valle. Su talento lo llevó a ser fichado por los Leones Negros en 2014 y posteriormente por el Club León. Aunque su paso por el futbol mexicano fue breve, logró dejar una impresión positiva entre los aficionados.

Tras su regreso a Ecuador, jugó para varios equipos como LDU de Quito, Deportivo Cuenca, Dorados de Sinaloa y Olimpia. Su último club fue el 22 de Julio, con el que recientemente había logrado el

ascenso a la segunda división del futbol ecuatoriano.

Descanse en Paz ? pic.twitter.com/fGCiGuzfGr — Club León (@clubleonfc) September 20, 2025

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Hasta el momento se desconocen los motivos detrás del asesinato de Jonathan González. Las autoridades ecuatorianas ya han iniciado las investigaciones para esclarecer este crimen que ha impactado al mundo del futbol.