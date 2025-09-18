Yaquis de Obregón 2025-2026: Calendario, precios y venta de boletos para el juego inaugural

Los Yaquis de Obregón arrancarán la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico el jueves 16 de octubre, enfrentando a los Cañeros de Los Mochis. Posteriormente, la Tribu jugará su primera serie fuera de casa contra los Venados de Mazatlán.

Esta temporada contará con nuevos equipos, incluyendo a los Jaguares de Nayarit y al Tucson Baseball Team, con sede en Arizona, Estados Unidos. La llegada de estos equipos promete darle un giro emocionante a la competencia.

GABE ÁLVAREZ, EL TIMONEL

Los Yaquis estarán dirigidos por Gabe Álvarez, exligamayorista sonorense que debuta como manager en México. Álvarez tiene experiencia en desarrollo de talento en las Ligas Menores y jugó en los 90 con Tomateros, Algodoneros y Mayos. Su contratación, anunciada en junio de 2025, marca un nuevo capítulo para la Tribu.

El estadio Yaquis será escenario de 33 partidos de temporada regular, ofreciendo a los aficionados la emoción del béisbol y el ambiente único del diamante cajemense.

VENTA DE BOLETOS

La venta de boletos para la serie inaugural está disponible a partir de este viernes 19 de septiembre para el público en general, en taquillas del estadio y en boletomovil.com.

Con nuevas caras, equipos invitados y la emoción del playball, los Yaquis de Obregón se preparan para una temporada llena de pasión y béisbol de primer nivel.

Boletos para el juego inaugural Yaquis 2025-2026:

· General: $270

· Bleacher: $170

· Terraza / Preferente: $370

· Field Box: $390

· Home Plate: $420

· Dugout: $420

· Palco VIP: $470

· VIP Home Plate: $650

Dónde comprar: taquillas del estadio, oficinas del estadio y boletomovil.com