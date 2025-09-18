  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 18 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Yaquis de Obregón 2025-2026: Calendario, precios y venta de boletos para el juego inaugural

¡No te pierdas la acción! Yaquis de Obregón revelan calendario, precios de boletos para vivir al máximo el arranque de la temporada 2025-2026.

Sep. 18, 2025
Yaquis de Obregón 2025-2026: Calendario, precios y venta de boletos para el juego inaugural

Los Yaquis de Obregón arrancarán la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico el jueves 16 de octubre, enfrentando a los Cañeros de Los Mochis. Posteriormente, la Tribu jugará su primera serie fuera de casa contra los Venados de Mazatlán.

Esta temporada contará con nuevos equipos, incluyendo a los Jaguares de Nayarit y al Tucson Baseball Team, con sede en Arizona, Estados Unidos. La llegada de estos equipos promete darle un giro emocionante a la competencia.

imagen-cuerpo

GABE ÁLVAREZ, EL  TIMONEL

Los Yaquis estarán dirigidos por Gabe Álvarez, exligamayorista sonorense que debuta como manager en México. Álvarez tiene experiencia en desarrollo de talento en las Ligas Menores y jugó en los 90 con Tomateros, Algodoneros y Mayos. Su contratación, anunciada en junio de 2025, marca un nuevo capítulo para la Tribu.

El estadio Yaquis será escenario de 33 partidos de temporada regular, ofreciendo a los aficionados la emoción del béisbol y el ambiente único del diamante cajemense.

VENTA DE BOLETOS

La venta de boletos para la serie inaugural está disponible a partir de este viernes 19 de septiembre para el público en general, en taquillas del estadio y en boletomovil.com.

Con nuevas caras, equipos invitados y la emoción del playball, los Yaquis de Obregón se preparan para una temporada llena de pasión y béisbol de primer nivel.

imagen-cuerpo

Boletos para el juego inaugural Yaquis 2025-2026:

·         General: $270

·         Bleacher: $170

·         Terraza / Preferente: $370

·         Field Box: $390

·         Home Plate: $420

·         Dugout: $420

·         Palco VIP: $470

·         VIP Home Plate: $650

Dónde comprar: taquillas del estadio, oficinas del estadio y boletomovil.com

imagen-cuerpo

 

Susana Rodríguez
Susana Rodríguez
Contenido Relacionado
¿Cuál es la tecnología anti inundaciones del Estadio Akron y qué otros estadios del mundo la utilizan?
Deportes

¿Cuál es la tecnología anti inundaciones del Estadio Akron y qué otros estadios del mundo la utilizan?

Septiembre 18, 2025

El juego entre Chivas y Tigres se retrasó pero fue posible que se llevara a cabo gracias al sistema con el que cuenta la cancha

La dupla titular rumbo a la Copa del Mundo es sonorense
Deportes

La dupla titular rumbo a la Copa del Mundo es sonorense

Septiembre 18, 2025

Johan Vázquez y César Montes apuntan a ser la defensa titular en el Mundial 2026

La Cobrita volverá al ring el 3 de octubre
Deportes

La Cobrita volverá al ring el 3 de octubre

Septiembre 18, 2025

Danitza Martínez regresa a la acción boxística en una cartelera llena de emoción en el Palenque de CD Obregón