  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 18 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

La Cobrita volverá al ring el 3 de octubre

Danitza Martínez regresa a la acción boxística en una cartelera llena de emoción en el Palenque de CD Obregón

Sep. 18, 2025
La originaria de Agua Prieta Sonora vuelve a Cajeme a buscar su septima victoria.
La originaria de Agua Prieta Sonora vuelve a Cajeme a buscar su septima victoria.

Después de ganar su sexta pelea profesional el 6 de septiembre en la función de Box Televisa, la originaria de Agua Prieta, Sonora, volverá a los encordados en Obregón, Sonora, donde cuenta con el cariño de toda la gente de Cajeme.

RIVAL POR CONFIRMAR

Aunque aún no se sabe quién será su rival, La Cobrita ya comenzó con los entrenamientos para llegar de la mejor forma a su compromiso y disputar su séptima pelea profesional.

imagen-cuerpo

PELEA ESTELAR

Los originarios de Obregón, Sonora, Erick "Elegante" Hernández y Luis "El Venadito" Herrera, estelarizarán la cartelera de box en el Palenque de Obregón.

El orgullo de Cajeme, Erick Hernández, llega invicto a esta pelea con doce victorias, once de ellas por la vía del nocaut.

imagen-cuerpo

EL VENADITO BUSCA SU SÉPTIMA VICTORIA

Luis Herrera llega con seis victorias y tres derrotas, ha noqueado en tres ocasiones y buscará seguir aumentando sus números positivos en una pelea que promete ser emocionante desde la cuna del boxeo sonorense.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
Jon Singleton llega a la Liga Mexicana del Pacífico
Deportes

Jon Singleton llega a la Liga Mexicana del Pacífico

Septiembre 18, 2025

Tomateros de Culiacán hizo oficial la llegada del estadounidense a tierras culichis

Chivas y Tigres empatan 0-0 en partido pendiente de la Jornada 1
Deportes

Chivas y Tigres empatan 0-0 en partido pendiente de la Jornada 1

Septiembre 17, 2025

Un aguacero retrasó el inicio del partido por 1 hora y 43 minutos en el Estadio Akron

Checo Pérez lanza la primera bola en el Dodger Stadium y rinde homenaje a Fernando Valenzuela
Deportes

Checo Pérez lanza la primera bola en el Dodger Stadium y rinde homenaje a Fernando Valenzuela

Septiembre 17, 2025

El piloto mexicano dio detalles de sobre sus siguientes actividades con Cadillac, la nueva escudería con la que firmó recientemente