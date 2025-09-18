La Cobrita volverá al ring el 3 de octubre

Después de ganar su sexta pelea profesional el 6 de septiembre en la función de Box Televisa, la originaria de Agua Prieta, Sonora, volverá a los encordados en Obregón, Sonora, donde cuenta con el cariño de toda la gente de Cajeme.

RIVAL POR CONFIRMAR

Aunque aún no se sabe quién será su rival, La Cobrita ya comenzó con los entrenamientos para llegar de la mejor forma a su compromiso y disputar su séptima pelea profesional.

PELEA ESTELAR

Los originarios de Obregón, Sonora, Erick "Elegante" Hernández y Luis "El Venadito" Herrera, estelarizarán la cartelera de box en el Palenque de Obregón.

El orgullo de Cajeme, Erick Hernández, llega invicto a esta pelea con doce victorias, once de ellas por la vía del nocaut.

EL VENADITO BUSCA SU SÉPTIMA VICTORIA

Luis Herrera llega con seis victorias y tres derrotas, ha noqueado en tres ocasiones y buscará seguir aumentando sus números positivos en una pelea que promete ser emocionante desde la cuna del boxeo sonorense.