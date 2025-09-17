Checo Pérez lanza la primera bola en el Dodger Stadium y rinde homenaje a Fernando Valenzuela

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio "Checo" Pérez, recientemente firmado por la escudería Cadillac, fue el encargado de lanzar la primera bola en el Dodger Stadium, previo al duelo entre los Philadelphia Phillies y Los Angeles Dodgers este miércoles 17 de septiembre.

El tapatío saltó al centro del diamante para recibir la ovación de los aficionados, vistiendo una casaca de los Dodgers, en un momento cargado de simbolismo para los mexicanos que han brillado en ese escenario.

Minutos antes, Pérez había ofrecido una conferencia de prensa en el inmueble de Chavez Ravine, donde compartió detalles sobre su incorporación al nuevo equipo de Fórmula 1.

Durante el acto, Checo expresó el orgullo que le generaba usar el uniforme de Fernando Valenzuela, leyenda mexicana que conquistó a la afición angelina en los años ochenta. "Estar en este estadio y portar la casaca de Fernando es algo muy especial", afirmó.

Sergio "Checo" Pérez estuvo hoy en Dodger Stadium haciendo el lanzamiento ceremonial del juego Phillies vs. Dodgers. ? ? pic.twitter.com/TeeNE456HE — MLB Español (@mlbespanol) September 18, 2025

PROBARÁ AUTOS DE CADILLAC EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

El piloto también adelantó sus próximos pasos con Cadillac. Informó que la próxima semana estará en la fábrica del equipo en Charlotte y posteriormente viajará a Silverstone, Inglaterra, para comenzar a trabajar en el simulador de Fórmula 1. "Está en planes que pruebe un coche F1 para estar lo más preparados posible para el inicio de año", aseguró.

Con este gesto en Los Ángeles, Checo Pérez no solo emocionó a los fanáticos del automovilismo, sino también a los seguidores del beisbol que recuerdan con cariño la época dorada de Fernando Valenzuela con los Dodgers.