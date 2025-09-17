  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Checo Pérez lanza la primera bola en el Dodger Stadium y rinde homenaje a Fernando Valenzuela

El piloto mexicano dio detalles de sobre sus siguientes actividades con Cadillac, la nueva escudería con la que firmó recientemente

Sep. 17, 2025
El mexicano apareció con la casaca del equipo y fue ovacionado por miles de personas.
El mexicano apareció con la casaca del equipo y fue ovacionado por miles de personas.

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio "Checo" Pérez, recientemente firmado por la escudería Cadillac, fue el encargado de lanzar la primera bola en el Dodger Stadium, previo al duelo entre los Philadelphia Phillies y Los Angeles Dodgers este miércoles 17 de septiembre.

El tapatío saltó al centro del diamante para recibir la ovación de los aficionados, vistiendo una casaca de los Dodgers, en un momento cargado de simbolismo para los mexicanos que han brillado en ese escenario.

Minutos antes, Pérez había ofrecido una conferencia de prensa en el inmueble de Chavez Ravine, donde compartió detalles sobre su incorporación al nuevo equipo de Fórmula 1.

Durante el acto, Checo expresó el orgullo que le generaba usar el uniforme de Fernando Valenzuela, leyenda mexicana que conquistó a la afición angelina en los años ochenta. "Estar en este estadio y portar la casaca de Fernando es algo muy especial", afirmó.

PROBARÁ AUTOS DE CADILLAC EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

El piloto también adelantó sus próximos pasos con Cadillac. Informó que la próxima semana estará en la fábrica del equipo en Charlotte y posteriormente viajará a Silverstone, Inglaterra, para comenzar a trabajar en el simulador de Fórmula 1. "Está en planes que pruebe un coche F1 para estar lo más preparados posible para el inicio de año", aseguró.

Con este gesto en Los Ángeles, Checo Pérez no solo emocionó a los fanáticos del automovilismo, sino también a los seguidores del beisbol que recuerdan con cariño la época dorada de Fernando Valenzuela con los Dodgers.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Diablos Rojos celebran el Bicampeonato en CDMX y Robinson Canó anuncia: "Volveré uno más"
Deportes

Diablos Rojos celebran el Bicampeonato en CDMX y Robinson Canó anuncia: "Volveré uno más"

Septiembre 17, 2025

El "Haper" pidió al público unirse al grito de "¡Uno más!" para que el dominicano reconsiderara su decisión

Chivas y Tigres: ¿en qué lugar van en la Tabla General del Apertura 2025?
Deportes

Chivas y Tigres: ¿en qué lugar van en la Tabla General del Apertura 2025?

Septiembre 17, 2025

Ambos equipos disputan esta noche el juego pendiente de la Jornada 1 en la Liga MX

FIFA pagará 355 millones de dólares a clubes por ceder jugadores al Mundial 2026
Deportes

FIFA pagará 355 millones de dólares a clubes por ceder jugadores al Mundial 2026

Septiembre 16, 2025

La cifra representa un aumento del 70 por ciento respecto al 2022 y busca fortalecer el desarrollo del futbol a nivel global