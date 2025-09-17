Diablos Rojos celebran el Bicampeonato en CDMX y Robinson Canó anuncia: "Volveré uno más"

En una tarde llena de emociones, los Diablos Rojos del México festejaron con miles de aficionados en el Estadio Alfredo Harp Helú el Bicampeonato de la Serie del Rey, logrado tras barrer 4-0 a los Charros de Jalisco en la temporada número 100 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Durante el festejo, jugadores, cuerpo técnico y directivos fueron ovacionados por su gente mientras pasaban al frente para agradecer el apoyo durante la temporada. Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Juan Carlos "Haper" Gamboa tomó el micrófono para reconocer públicamente a un jugador clave en este bicampeonato: Robinson Canó.

El exligamayorista dominicano, que ha sido pieza fundamental en los últimos dos años con el equipo escarlata, había declarado previamente en una entrevista exclusiva con ESPN que no tenía planes de regresar con los Diablos Rojos en 2026:

"La realidad, no. Ellos se ríen (sus compañeros) porque dicen que vuelvo. Uno es grande, el tiempo. Pero ahora mismo, no creo", dijo Canó en SportsCenter. "Me siento contento y agradecido con el trato, a la afición, que donde quiera que fui me siento como en casa".

RESPONDE AL GRITO DE "UNO MÁS"

Sin embargo, la presión de la afición y el emotivo mensaje de Gamboa cambiaron el rumbo. El "Haper" pidió al público unirse al grito de "¡Uno más!" para que Canó reconsiderara su decisión. El estadio retumbó con la petición colectiva, y el dominicano, visiblemente conmovido, tomó el micrófono para dar un mensaje que desató la locura entre los presentes:

"Esta persona (Santiago Harp) me ha brindado su cariño, su amistad, y creo que no se merece eso (que me vaya). Volveré uno más", afirmó Canó, abrazando al directivo de la organización.

El anuncio fue recibido con euforia por jugadores, cuerpo técnico y miles de fanáticos, quienes aplaudieron de pie y celebraron la promesa de una temporada más del veterano pelotero.

UN JUGADOR CON PODER DE INFLUENCIA EN EL EQUIPO

Gamboa destacó la influencia de Canó en el equipo, no solo por su talento en el campo, sino por su liderazgo y humildad en el vestidor:

"Es un roster plagado de estrellas, pero enfrente de nosotros hay un ejemplo de que la humildad va por delante. La unión y la química han sido clave para el bicampeonato", explicó el parador en corto.

Con Canó confirmando que regresará una temporada más, los Diablos Rojos se perfilan para buscar un histórico tricampeonato en 2026. Su presencia, aseguran dentro del equipo, ha cambiado la cultura interna y fortalecido la unidad del grupo.