Chivas y Tigres: ¿en qué lugar van en la Tabla General del Apertura 2025?

Este miércoles 17 de septiembre, Chivas recibirá a Tigres en el Estadio Akron para disputar el partido pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025, un juego que promete ser importante para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla general.

El encuentro arrancará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá disfrutarse en exclusiva a través de Prime Video, disponible para los suscriptores de Amazon Prime sin costo adicional.

CHIVAS BUSCA MANTENER RACHA POSITIVA

El Guadalajara llega motivado después de vencer al América en Ciudad de los Deportes por 2-1 en un duelo intenso que incluyó casi 20 minutos de compensación. Con ese resultado, el Rebaño logró sacudirse una derrota previa y actualmente ocupa el puesto 12 de la tabla.

Una nueva victoria podría impulsarlo hasta el lugar 11, manteniéndose cerca de los puestos de clasificación de cara a la recta final del torneo, en la que aún enfrentará a rivales complicados como Toluca y los propios Tigres.

TIGRES QUIERE SEGUIR EN EL TOP 3

Por su parte, Tigres se presenta en Guadalajara en la quinta posición con 14 puntos. Una victoria los catapultaría hasta los primeros tres lugares, desplazando al América en la tabla. El equipo felino buscará aprovechar la oportunidad y consolidar su buen paso en el Apertura 2025.

SE ESPERA UN DUELO DE ALTO NIVEL

Más allá de los tres puntos, el choque entre Chivas y Tigres representa un enfrentamiento entre dos de los clubes más importantes del país.

Se espera un estadio lleno y un ambiente encendido, con la afición tapatía volcada en apoyar a su equipo. Todo apunta a que será una noche de futbol intensa y decisiva en el rumbo de la temporada.

OPCIONES PARA VER EL ENCUENTRO

MÉXICO

Streaming: Amazon Prime

ESTADOS UNIDOS

Televisión: Telemundo Deportes y Fox Deportes

Streaming: Peacocktv.com