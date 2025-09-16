Cal Raleigh rompe récord de Mickey Mantle y empata marca histórica de jonrones con los Marineros

Cal Raleigh hizo historia este martes en el Kauffman Stadium, al convertirse en el ambidiestro con más jonrones en una temporada en la historia de las Grandes Ligas, superando nada menos que a Mickey Mantle.

Pero no se detuvo ahí pues apenas un inning después, igualó el récord de más cuadrangulares en una temporada para un jugador de los Marineros de Seattle, empatando la icónica marca de Ken Griffey Jr. con 56 vuelacercas.

El receptor, apodado "Big Dumper", disparó su jonrón número 55 en el tercer inning con un batazo de 419 pies por la línea del jardín derecho, ante una curva del lanzador de los Reales, Michael Wacha. La pelota salió del bate a 109.5 mph, confirmando el poder con el que Raleigh ha dominado la temporada 2025.

En el cuarto episodio, volvió a conectar, esta vez desde el otro lado del plato, con un misil de 425 pies por todo el jardín central, alcanzando los 56 cuadrangulares y empatando a Griffey Jr., quien logró esa cifra en 1997 y 1998.

#Mariners Cal Raleigh tiene dos jonrones esta noche y 56 en la temporada. Empata récord de Seattle (Ken Griffey Jr., 1997 y 1998).

Nueva marca para un bateador ambidiestro en historia de MLB.

Y sí, merece el MVP de Liga Americana. pic.twitter.com/8lULZ0WvK6 — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) September 17, 2025

RÉCORDS HISTÓRICOS PARA CAL RALEIGH

Más jonrones por un ambidiestro en una temporada en MLB (55), superando a Mickey Mantle (54 en 1961).

(55), superando a Mickey Mantle (54 en 1961). Empata récord de jonrones en una temporada en los Marineros (56), junto a Ken Griffey Jr.

(56), junto a Ken Griffey Jr. 45 jonrones como receptor, la mayor cifra en una sola campaña en la historia de MLB.

Además, Raleigh ha conectado cuadrangulares desde ambos lados del plato en un mismo juego en cinco ocasiones durante su carrera, incluyendo dos veces esta temporada. Solo cinco jugadores en la historia de los Marineros han logrado eso.

CANDIDATO A MVP DE LA LIGA AMERICANA

Con este desempeño, Raleigh fortalece su candidatura al Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, liderando la liga en jonrones (56) y carreras impulsadas (118). Fue su décimo juego de múltiples cuadrangulares en 2025 y aún le restan 11 partidos para alcanzar, o incluso superar, los 62 jonrones de Aaron Judge en 2022, el récord en una temporada para la Liga Americana.

En apenas cinco innings contra Kansas City, Raleigh ya acumulaba 10 bases totales, su mejor marca del año, mientras los Marineros buscaban su décima victoria consecutiva, algo que solo han logrado cinco veces en la historia de la franquicia.