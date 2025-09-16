  • 24° C
Deportes

Randy Arozarena jugará para los Jaguares de Nayarit

El naturalizado mexicano volverá a la LMP con la nueva franquicia del beisbol del Pacífico

Sep. 16, 2025
Randy vuelve a a casa con una nueva franquicia en el Beisbol Mexicano.
Randy Arozarena, actual jugador de los Marineros de Seattle, regresará al beisbol mexicano como refuerzo para el nuevo equipo de la LMP, Jaguares de Nayarit, para la temporada 2025-2026.

EL REGRESO DE RANDY AROZARENA

El cubano-mexicano ya ha tenido paso por la Liga Mexicana del Pacífico. Randy jugó con los extintos Mayos de Navojoa, donde disputó 51 juegos en 2016 y 2017, antes de dar el salto a las Grandes Ligas (MLB).

JAGUARES LLEGÓ A COMPETIR

El equipo de Nayarit ha dejado en claro que no viene a llenar un cupo en la liga. Los Jaguares se han reforzado de gran manera y buscarán ser contendientes al título de campeón en esta temporada.

Aunque Arozarena solamente jugará 10 juegos, su presencia en los estadios de la LMP podría ser un factor para que el público asista a ver a este jugador, lo que podría generar una buena venta de boletos en cada estadio.

Fernando Domínguez
