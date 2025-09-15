  • 24° C
Deportes

Chivas rompió doble racha en el Clásico Nacional

El Rebaño se llevó la victoria 2-1 ante las Águilas del América.

Sep. 15, 2025
Las Chivas vuelven al camino de la victoria de la mano del Piojo Alvarado.
Las Chivas Rayada del Guadalajara venció al América tras ocho largos años de no hacerlo en jornada regular, cuando los rojiblancos ganaron 1-0 con un gol de penal de Ángel Zaldívar en el Clausura 2017, torneo en el que Chivas se coronó campeón.

CHIVAS LE PONE FIN AL INVICTO DEL AMERICA

Tras siete jornadas sin perder, el América vio rota su racha invicta ante Chivas. El Guadalajara supo plantarse ante un América que venía en buen momento, y lo más sorprendente del partido fue el duelo entre Maxi y Gómez. El mexicano supo neutralizar al reciente refuerzo del "Ame", que salió al minuto 60.

imagen-cuerpo

DESPUÉS DE OCHO AÑOS, EL REBAÑO VUELVE A GANARLE AL AMÉRICA

Desde el Clausura 2017, el Guadalajara no lograba vencer a la América en jornada regular: una racha de ocho años de dominio azul crema sobre los rojiblancos. Aunque Chivas sí le ganó al América en dos ocasiones en fases eliminatorias: en el Guardianes 2020 y en la Liguilla del 2023.

imagen-cuerpo

Chivas vuelve al camino de la victoria y, como mencionan los rojiblancos, es el despertar del gigante del fútbol mexicano.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
