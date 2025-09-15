¿Por qué Terence Crawford devolvió los cinturones a Canelo Álvarez tras vencerlo en Las Vegas?

La noche del sábado 13 de septiembre de 2025 marcó un antes y un después en el boxeo mundial. En el Allegiant Stadium de Las Vegas, Terence "Bud" Crawfordderrotó a Saúl "Canelo" Álvarez y le arrebató sus cuatro títulos unificados de peso supermediano, poniendo fin a la etapa de dominio del mexicano en las 168 libras.

Con esta victoria, el estadounidense se convirtió en campeón indiscutido del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

CRAWFORD VENCE A CANELO

El desenlace, que se selló tras 12 rounds de intensidad, no solo significó la caída del tapatío, sino que también colocó a Crawford en la historia como el primer pugilista en la era de los cuatro cinturones en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas.

Su récord quedó en 42 victorias, 31 de ellas por nocaut, lo que consolida su estatus como una de las figuras más trascendentes del boxeo contemporáneo.

¿POR QUÉ CRAWFORD DEVOLVIÓ LOS CINTURONES A CANELO?

Tras el combate, la sorpresa no se limitó al resultado sobre el ring. Durante la conferencia de prensa, Crawford apareció con los cinturones que había conquistado minutos antes, pero en un gesto de respeto hacia Canelo Álvarez, decidió devolvérselos.

La imagen rápidamente se volvió viral, pues muchos aficionados pensaron que el acto era una muestra de cortesía o incluso una contradicción al reglamento. Sin embargo, la tradición en el boxeo explica que los cinturones que porta un campeón están personalizados y se conservan como recuerdo de su reinado. Los nuevos campeones, como en este caso Crawford, reciben más tarde los títulos oficiales con su nombre, fecha y detalles que lo avalan como legítimo campeón.

De esta manera, la devolución de los títulos a Canelo fue tanto un cumplimiento del protocolo como un reconocimiento a la trayectoria del mexicano, a quien Crawford dirigió palabras privadas antes de tomar el micrófono y celebrar su histórico triunfo.

Lo ocurrido en Las Vegas no solo selló el final de la era de Canelo como campeón indiscutido, sino que también dio paso a la consolidación de Crawford como una leyenda viviente, capaz de hacer historia en tres divisiones y de redefinir los límites de grandeza en el boxeo mundial.