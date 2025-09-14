¿Cuánto ganó Canelo Álvarez tras perder su título contra Terence Crawford?

La esperada pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas no solo acaparó la atención del mundo deportivo, sino que también se consolidó como uno de los eventos boxísticos más rentables de los últimos años.

Aunque el desenlace no favoreció al mexicano, quien perdió sus títulos de peso súper mediano ante el estadounidense, las cifras económicas que dejó este combate reflejan la magnitud del espectáculo.

¿CUÁNTO GANÓ CANELO ÁLVAREZ A PESAR DE HABER PERDIDO SU TÍTULO?

De acuerdo con estimaciones de ESPN, Álvarez aseguró una bolsa mínima superior a los 100 millones de dólares, cantidad que forma parte de su contrato con la llamada Riyadh Season, encabezada por Turki Al-Alsheikh.

Este acuerdo contempla cuatro peleas por alrededor de 400 millones de dólares, lo que garantiza al pugilista tapatío ingresos base cercanos a los nueve dígitos por cada enfrentamiento.

A ese monto se suman bonificaciones por patrocinadores, derechos de transmisión y posibles incentivos, lo que habría elevado sus ganancias en esta ocasión hasta los 150 millones de dólares. Pese a la derrota, Canelo mantiene una posición privilegiada como uno de los atletas mejor pagados del planeta.

¿CUÁNTO GANÓ TERRENCE CRAWFORD TRAS VENCER A CANELO ÁLVAREZ?

Por su parte, Crawford, en calidad de retador, percibió una cifra garantizada cercana a los 20 millones de dólares, aunque diversos reportes estiman que sus ingresos totales alcanzaron 50 millones, gracias a cláusulas adicionales y beneficios del contrato.

El atractivo financiero de la velada incluyó también premios exclusivos, como un anillo estilo "Super Bowl" valuado en 100.000 dólares y el cinturón de campeón, estimado en 188.000 dólares, ambos entregados a Crawford tras su victoria.

Con este resultado, Crawford sumó su triunfo número 42 como profesional, consolidando una racha invicta y despojando al mexicano de sus títulos mundiales.

Álvarez, en cambio, sufrió su tercera derrota, pero dejó claro que su legado trasciende los números de las tarjetas: "Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional y tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford", declaró.

En términos económicos, sin embargo, la noche confirmó lo evidente: incluso en la derrota, Canelo Álvarez sigue siendo un verdadero campeón de las bolsas millonarias.