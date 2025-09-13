Canelo Álvarez pierde el título indiscutido del peso supermediano ante Terence Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez sufrió una dura derrota este 2025 tras perder por decisión unánime frente al estadounidense Terence Crawford, quien lo despojó del título indiscutido del peso supermediano (CMB, OMB, AMB y FIB) en una noche histórica celebrada en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

El combate comenzó con un primer asalto de estudio, donde ambos pugilistas midieron distancias y buscaron entender el estilo del rival. Canelo conectó un gancho al hígado, pero Crawford respondió con un potente zurdazo al rostro que marcó el ritmo del enfrentamiento.

Crawford is a SAVAGE man he´s really going toe to toe with Canelo in the centre of the ring even though he´s clearly up on the scorecards #CaneloVsCrawford



pic.twitter.com/yFUPhtm2uG — S????? (@_EzeEnthusiast) September 14, 2025

ÁLVAREZ NO LOGRA CAMBIAR CURSO DE LA PELEA

Durante los siguientes asaltos, ambos mostraron estrategias contrastantes: el mexicano intentó dañar con ganchos a la zona blanda, mientras que el estadounidense buscó conectar uppers y aprovechar su alcance con jabs de izquierda. A medida que avanzaba la pelea, Crawford se acomodó mejor en el cuadrilátero, utilizando su movilidad para castigar el rostro del tapatío, quien en el séptimo round intentó contrarrestar con ataques en corto.

Aunque Álvarez mostró una reacción en los rounds 8 y 9 con un fuerte intercambio de golpes, no logró conectar con contundencia ni cambiar el curso del combate. Así, tres años después de su última derrota frente a Dmitri Bivol en 2022, Canelo cayó, esta vez cediendo sus cinturones en una de las peleas más esperadas del año.