Potros Itson consigue su primera victoria en la Onefa

La primera victoria de Potros Itson dentro de la Conferencia Nacional de Futbol Americano llegó hasta la segunda jornada, cuando venció de visitante a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el Estadio Eugenio Alvizo Porras por pizarra de 36-0.

El triunfo fue avasallador, por parte de los dirigidos por Jorge Aguilar Loredo ya que el equipo se mostró intratable en el terreno de juego. Al medio tiempo, el conjunto equino se fue al descanso con marcador de 23-0.

El equipo de Ciudad Obregón abrió el marcador con un gol de campo, poniéndose en ventaja 3-0. Posteriormente amplió la diferencia con una anotación de seis puntos en una corrida hasta las diagonales de Héctor Osuna, aunque se falló el punto extra para dejar las cifras en 9-0.

A partir de ahí se desató una feroz ofensiva, en la que el pasador de Potros Itson lució al ataque, destacando un bombazo de más de 70 yardas de Enrique Amparo que llevó al receptor Joel Osuna hasta la zona prometida. Potros Itson aumentó la ventaja 23-0 con anotación de Alberto Castro a pase de Amparo. Así llegó el silbatazo de medio tiempo.

SEGUNDA MITAD

Apenas regresando del descanso, Potros Itson aumentó la ventaja en la primera ofensiva: el pasador aprovechó un hueco y anotó de manera personal para colocar el marcador 29-0 y, con el punto extra, se pusieron 30-0.

La primera ofensiva del equipo Correcaminos en la segunda parte terminó en intercepción y dejó a Potros en la yarda 11 del rival, donde Enrique Amparo en primera oportunidad mandó un pase a las diagonales para Guillermo Ramos, aumentando la ventaja; con el gol de campo, el marcador ya era de 36-0.

Finalmente, Correcaminos no pudo anotar y se quedó en blanco en casa, dejando la victoria en manos de Potros Itson.

El equipo equino toma la carretera y regresa a casa para preparar su debut la próxima semana en el Campo Hundido del Itson, ante Cimarrones de la UABC en punto de las 6:00 pm.