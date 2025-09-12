Jonathan Aranda avanza en recuperación de lesión en muñeca izquierda

El tijuanense Jonathan Aranda, pelotero de los Tampa Bay Rays en las Grandes Ligas, se sometió a una revisión médica para evaluar la evolución de la fractura en su muñeca izquierda, lesión que lo ha mantenido fuera de acción desde finales de julio.

Aranda, de 26 años, sufrió la fractura el pasado 31 de julio durante un juego ante los New York Yankees, tras una desafortunada jugada en la que terminó golpeado en la muñeca. Desde entonces, el primera base y bateador designado mexicano fue colocado en la lista de lesionados de los Rays y comenzó un proceso de rehabilitación bajo estricta supervisión médica.

De acuerdo con reportes del club, el tijuanense ha mostrado avances alentadores en las últimas semanas, al grado de que ya inició trabajos ligeros de bateo. Sin embargo, la muñeca todavía no se encuentra completamente sana, por lo que el cuerpo médico del equipo ha decidido mantenerlo bajo observación antes de autorizar su regreso al roster activo.

La evaluación realizada este 9 de septiembre fue clave para conocer el estado real de la lesión y determinar los siguientes pasos. Se espera que el 14 de septiembre se le practique un nuevo estudio de imagen para saber si puede incrementar la carga de trabajo en entrenamientos.

Aranda es una de las piezas jóvenes que Tampa Bay ha buscado consolidar en su lineup en esta temporada. Antes de la lesión, registraba números sólidos a la ofensiva, confirmando el potencial que mostró desde su ascenso a las Grandes Ligas en 2022.

El club confía en que el mexicano pueda volver a tiempo para disputar los últimos encuentros del rol regular e incluso colaborar en una eventual postemporada, siempre y cuando la recuperación de la muñeca izquierda continúe sin contratiempos.

La afición tijuanense y mexicana sigue de cerca su proceso, esperando ver pronto a Jonathan Aranda de regreso en el diamante y aportando su bate oportuno a los Rays en la recta final del calendario 2025.

Aún no ha surgido información sobre su probable participación en la Liga Mexicana del Pacífico con el club Yaquis de Obregón donde pertenece en invierno