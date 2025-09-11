Serie del Rey 2025 del LBM: ¿A qué hora y dónde ver el juego 2 de Charros vs. Diablos Rojos?

La Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) continúa encendida tras el primer enfrentamiento entre los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco, donde los escarlatas tomaron ventaja con un triunfo de 8-4.

Después de la derrota en el primer partido, el manager de los Charros, Benjamín Gil, aseguró que su equipo es superior y buscará el empate para regresar con ventaja a Guadalajara. Por su parte, los Diablos Rojos intentarán ampliar su ventaja y acercarse a la conquista del bicampeonato, así como a su título número 18 en la LMB.

¿A QUÉ HORA SERÁ EL JUEGO 2?

Esta noche, jueves 11 de septiembre, los equipos se medirán nuevamente en el Estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México para el Juego 2 de la final, programado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

En cuanto a los lanzadores, los Pingos enviarán al montículo a Justin Courtney, mientras que los tapatíos contarán con Zac Grotz, quien jugó esta temporada para los escarlatas.

¿DÓNDE VER CHARROS VS DIABLOS ROJOS?

Para quienes no puedan asistir al estadio, existen varias alternativas de transmisión:

Televisión : Canal 6, ESPN, Fox Sports 2, FOX, TVC Deportes, Azteca Deportes, Hi Sports, AYM Sports y Once.3

: Canal 6, ESPN, Fox Sports 2, FOX, TVC Deportes, Azteca Deportes, Hi Sports, AYM Sports y Once.3 Streaming: LMB TV, Disney+, Fox Sports Premium, Claro Sports, Prime Video, Caliente TV y Diablos Comunicaciones.

CALENDARIO DE LA SERIE DEL REY 2025

Juego 1: Charros 4-8 Diablos Rojos | miércoles 10 de septiembre | 19:00 | Estadio Alfredo Harp Helú

| miércoles 10 de septiembre | 19:00 | Estadio Alfredo Harp Helú Juego 2 : Charros vs Diablos Rojos | jueves 11 de septiembre | 19:00 | Estadio Alfredo Harp Helú

: Charros vs | jueves 11 de septiembre | 19:00 | Estadio Alfredo Harp Helú Juego 3: Diablos Rojos vs Charros | sábado 13 de septiembre | 18:00 | Estadio Panamericano

vs Charros | sábado 13 de septiembre | 18:00 | Estadio Panamericano Juego 4: Diablos Rojos vs Charros | domingo 14 de septiembre | 17:00 | Estadio Panamericano

vs Charros | domingo 14 de septiembre | 17:00 | Estadio Panamericano Juego 5: Diablos Rojos vs Charros | lunes 15 de septiembre | 19:30 | Estadio Panamericano

vs Charros | lunes 15 de septiembre | 19:30 | Estadio Panamericano Juego 6: Charros vs Diablos Rojos | miércoles 17 de septiembre | 19:00 | Estadio Alfredo Harp Helú

| miércoles 17 de septiembre | 19:00 | Estadio Alfredo Harp Helú Juego 7: Charros vs Diablos Rojos | jueves 18 de septiembre | 19:00 | Estadio Alfredo Harp Helú

Los Juegos 5, 6 y 7 se jugarán únicamente en caso de ser necesarios.

La Serie del Rey promete emociones y un cierre apasionante, con ambos equipos buscando imponer su dominio en esta final histórica que marca el regreso de los Charros a una definición tras 54 años.