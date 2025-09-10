¿Quiénes son los siete Yaquis que jugarán la Serie del Rey de LMB?

Hoy arranca la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) , donde se definirá al campeón y se entregará el nuevo trofeo conmemorativo por el centenario del circuito.

Tras unas intensas finales de zona, los Diablos Rojos del México avanzaron al derrotar en seis juegos a los Piratas de Campeche. Por su parte, los Charros de Jalisco llevaron su serie hasta el séptimo partido, donde consiguieron el pase a la gran final.

Los Diablos llegan con la mira puesta en el bicampeonato, bajo la estrategia de su manager Lorenzo Bundy.

Por su parte, los Charros sueñan con un año histórico pues en enero se proclamaron campeones de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y, de vencer a los escarlatas, lograrían el doblete al conquistar también la liga de verano, hazaña que significaría mucho para su dirigente Benjamín Gil, quien ha estado al mando en ambas coronas.

¿QUÉ JUGADORES DE YAQUIS DE OBREGÓN ESTÁN EN LA SERIE DEL REY?

Entre los jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos destacan siete integrantes de los Yaquis de Obregón.

Por el lado de los Diablos participan Juan Carlos Gamboa, Allen Córdoba, Edwin Fierro, Efraín Contreras, Fernando Villalobos y el coach Carlos Sievers. En el conjunto de Charros figura el receptor Alfredo Hurtado.

Al concluir la Serie del Rey, todos ellos se reportarán con Obregón para los entrenamientos previos a la Temporada 2025-2026 de la LMP, aunque algunos podrían solicitar unos días de descanso e incorporarse directamente para los primeros juegos de mediados de octubre.

Con ustedes el lineup para el juego 1?? de la Serie del Rey 2025 presentada por @G500Mx#CienAñosSiendoElReypic.twitter.com/hq9AnwG6FG — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 10, 2025

¿CUÁNDO INICIA LA SERIE DEL REY?

La final, pactada a ganar cuatro de siete encuentros, inicia esta tarde en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México. Los Diablos buscarán aprovechar su condición de local, mientras que los Charros intentarán robar al menos un triunfo para no regresar a casa con desventaja.

Se anticipa una serie muy pareja que podría extenderse hasta seis o siete juegos, pues ambos clubes cuentan con plantillas sólidas y managers de gran experiencia.