¿A qué hace referencia y cuánto cuesta el nuevo jersey azul cielo de los Yaquis?

Los Yaquis de Ciudad Obregón sorprendieron a su afición al presentar su cuarto jersey oficial para la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, y no es cualquier diseño pues se trata de una casaca retro en color azul cielo, un tono que evoca recuerdos gloriosos del equipo, especialmente del tricampeonato logrado en 2013.

UN DISEÑO RETRO CON HISTORIA

Este nuevo uniforme destaca por su elegante combinación de, solor azul cielo con líneas blancas verticales, el nombre "Obregón" al centro, en azul marino, frranjas del mismo tono en las mangas y un detalle especial en una de las mangas: la tradicional "O" acompañada del indio yaqui beisbolista, símbolo clásico del equipo

El azul elegido rinde homenaje al uniforme usado el 27 de enero de 2013, cuando los Yaquis lograron su histórico tricampeonato de la Liga del Pacífico.

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL NUEVO JERSEY DE YAQUIS?

De acuerdo con la tienda oficial Deportes El Siglo, estos son los precios del jersey retro azul cielo:

Caballero (XS a XG): 1499 pesos

1499 pesos Caballero (tallas extra): 1549 pesos

1549 pesos Dama: 1499 pesos

1499 pesos Niños: 949 pesos

Las prendas ya están disponibles también en las tiendas físicas del Estadio Yaquis y en la calle Miguel Alemán.

¿FALTAN MÁS JERSEYS POR PRESENTARSE?

Sí. Este es el cuarto de seis uniformes que el club planea lanzar antes del arranque de la temporada. Se espera que los próximos diseños incluyan colaboraciones con marcas como New Era, que el año pasado lanzó modelos en azul rey y dorado.