Itson promueve prevención del suicidio

En busca de visibilizar el suicidio para que los jóvenes sepan que no están solos, crear conciencia entre la comunidad universitaria y detectar signos de alarma para dar seguimiento y acompañamiento, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) realizó la Segunda Jornada del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Alma Delia Silva, coordinadora del Centro de Atención e Investigación del Comportamiento Humano (Caich), explicó que la primera actividad que se tuvo fue el lazo humano, el cual tuvo como objetivo hacer visible y que se pueda hablar sobre el tema sin tabús, rompiendo los estigmas, con el fin de que los estudiantes sepan que hay una comunidad que los puede acompañar, debidamente capacitada y que se interesan por ellos.

"Es un evento importante para nuestra comunidad Itson, sobre todo porque tratamos de buscar entre nuestros estudiantes el bienestar psicológico y este día, que es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, justamente es ir en esa línea, realizar acciones para prevenir el comportamiento suicida y una de las acciones en el marco de este día es hacer visible este tema en el sentido que se pueda hablar sobre ello, una forma es a través del lazo y hacer partícipe a la comunidad estudiantil para que se den cuenta que no están solos y que hay personas a su alrededor que podemos accionar".

REALIZAN CONFERENCIA Y TALLER

Como parte de la jornada de concientización, se tuvo la conferencia virtual "Prevención del suicidio: comprender para acompañar" en Facebook y Youtube del Caich Itson, encaminada a profundizar sobre el tema y visibilizarlo.

También se tuvo el taller "Hablemos del suicidio: Rompiendo el estigma. Comprende, resuelve y transforma", que busca romper los estigmas sociales, además que permitirá identificar y acompañar a los posibles casos.