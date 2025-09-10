  • 24° C
Talento sonorense brilla en One Piece: el animador Kieca pone en alto a México

Este animador logró cumplir uno de los sueños de cualquier artista: formar parte del equipo detrás de uno de los animes más importantes de la historia

Sep. 10, 2025
En Ciudad Obregón, Sonora, el nombre de Kieca comienza a resonar con fuerza en la comunidad del anime.

Este joven animador logró cumplir uno de los sueños más grandes para cualquier artista: formar parte del equipo detrás de One Piece, uno de los animes más importantes y longevos de la historia.

SU PARTICIPACIÓN EN EPISODIOS CLAVE DE ONE PIECE

El trabajo de Kieca quedó plasmado en el episodio 1041 de la serie, titulado "Peleas entre monstruos, Yamato y Franky". En esa entrega, su talento se notó especialmente en una secuencia de batalla donde la animación del movimiento y los detalles hicieron destacar la escena, en especial un momento conocido como "el Jenga".

Pero su colaboración no terminó ahí. También fue parte del episodio 1030, donde brindó apoyo con artes esenciales que ayudaron a dar vida al capítulo. Estos logros colocan a Kieca en la lista de artistas mexicanos que han tenido un impacto en la animación japonesa.

MÁS ALLÁ DEL ANIME, UN CREADOR VERSÁTIL

Además de su paso por One Piece, en sus redes sociales comparte distintos trabajos que demuestran su versatilidad. Ahí se pueden encontrar animaciones de otros animes reconocidos e incluso de videojuegos, mostrando su estilo y creatividad al máximo.

El propio Kieca aprovechó sus plataformas digitales para agradecer la oportunidad de haber colaborado en una producción de tal magnitud, dejando ver la emoción que le genera ser parte de la historia de One Piece.

ORGULLO SONORENSE EN LA ANIMACIÓN INTERNACIONAL

El caso de Kieca es una muestra de cómo el talento mexicano sigue abriéndose paso en industrias altamente competitivas, como lo es la animación japonesa. Su historia inspira a jóvenes creadores a seguir persiguiendo sus sueños, sin importar la distancia ni las barreras culturales.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
