Prevé Cajeme Unido haya mayor presupuesto para Cajeme

La organización Cajeme Unido, integrada por organismos empresariales y de la sociedad civil organizada prevé que, mediante la coordinación que se pretende tener a partir del presente mes con el alcalde de Cajeme, diputados locales y funcionarios estatales, pueda lograrse para el municipio un presupuesto mejor hacia el 2026 que el que se logró para el actual ejercicio, indicó Elisa Morales Rodríguez.

La vicepresidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje) y vocera de Cajeme Unido recordó que fue gracias a que los representantes de la sociedad civil cajemense llevaron a cabo gestiones ante la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, coadyuvando de esta manera con la labor del alcalde Javier Lamarque, que se pudo mejorar un presupuesto 2025 el cual se había planteado originalmente muy bajo para el tamaño del municipio.

Expresó que, así como el año pasado se incrementó en su momento el presupuesto, existe un compromiso del secretario de Hacienda estatal de que para el 2026 le va a ir muy bien al municipio.

Por otra parte, comentó que con el gobierno estatal se ha venido trabajando en un programa en alianza con Sonora Global y Cajeme Unido, que busca desarrollar promotores de inversión en Cajeme, buscando que empresarios y ciudadanos se capaciten y formen para que se conviertan en aliados y ayuden a promover la región para atracción de inversión.

La promoción del desarrollo se debe hacer de manera articulada entre empresarios y gobierno, lo cual está ya comprobado y lo mejor es que actualmente están dadas las condiciones para trabajar en equipo.

En este momento, Sonora se encuentra fortalecida en cuestión de competitividad, pues hay buenas carreteras, un ferrocarril en buenas condiciones; hay mucho talento humano egresado de las universidades de alto nivel, por lo que el desarrollo debería darse sin grandes complicaciones de aquí en adelante.