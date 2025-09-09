Arranca Summit Conecta Cajeme 2025

Con presencia de dirigentes de diversos organismos empresariales y con el propósito de enlazar a grandes empresas, proveedores y la academia en la búsqueda de engrandecer al municipio con miras a un futuro más prometedor, arrancó el evento Summit Conecta Cajeme, que culmina este miércoles.

Previo al corte del listón inaugural, el presidente del Centro Empresarial de Ciudad Obregón, Leonel Gutiérrez Mendívil, hizo el llamado a los asistentes a aprovechar cada conferencia, charla, panel y networking para hacer que sus empresas y emprendimientos crezcan y se fortalezcan con la experiencia de los ponentes además de hacer contactos para negocios, entre los que destaca la posibilidad de participar en proveeduría.

Inmediatamente después tuvo lugar la conferencia inaugural de Marcela Mexía, Chief Marketing Officer y directora comercial de Grupo Tufesa, con el tema acerca del marketing aprovechando las redes sociales, enfocada en la inteligencia artificial; enseguida se llevó a cabo la conferencia de Jassiel Aguilar, conferencista internacional con su exposición "Del ¡no al wow! Liderazgo al estilo Disney".

Se tuvo también un panel de líderes en redes sociales con la participación de destacados empresarios e influencers cajemenses; por la tarde se presentó la conferencia de Ismera Aldama: "Conexión multigeneracional", seguida de la conferencia de Noel Munguía, con el tema "Digitalización e IA: el camino a la economía digital".

Para finalizar el primer día, Idalia González, conferencista y escritora expuso el tema "Del presencial al imperio digital: escalar sin límites", y le siguió el panel de empresarias Mujeres al mando, con la participación de cuatro mujeres jefas de empresas exitosas.

Este miércoles la actividad inicia con el panel de proveedores exitosos, con Aldo Campoy, Cinthya Rodríguez, Oliver Stewart, Silvia Figueroa y Uzziel Servín, seguido de la conferencia de Carlos Coronel y Noel Munguía acerca de "¿Cómo enfrentar los retos en la economía digital?", para concluir estará el panel Empresario Sonora Líder, con Félix Tonella Luken (CEO de Tetakawi), Arturo Fernández (CEO de harina Los Gallos), Luis Luna (CEO de Tufesa) y Carlos Peral (CEO de Karrusel), quienes abordarán el tema "Retos y oportunidades de un Sonora por conectar".