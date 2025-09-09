Reforestan camellón; JPO invita a adoptar un árbol

Con tepehuajes, la asociación civil Jalo por Obregón (JPO) reforesta los camellones que se encuentran sobre la calle Morelos con el objetivo de ayudar al rescate del medio ambiente, así como dar una mejor imagen a este punto de la ciudad; los integrantes hacen un llamado a la ciudadanía y a los negocios, para que adopten un árbol.

La directora Adriana Robles Vázquez dio a conocer que esta actividad se lleva a cabo en coordinación con la empresa Robolud y la Fundación Ambiental del valle del Yaqui.

"Invitamos a ciudadanos y empresas que se encuentran en esas calles a adoptar los árboles frente a su casa o negocio, lo que se requiere es regarlos 1 o 2 veces por semana en lo que el árbol busca humedad por sus propios medios, que es durante los primeros 3 años aproximadamente", explicó.

La especie que se planta en estos camellones es regional y de bajo consumo de agua, agregó, sin embargo, en un inicio se requiere de ayuda, para poder que se desarrolle debidamente.

Robles Vázquez destacó la importancia de que asociaciones, empresas y la sociedad civil sumen acciones para contribuir al cuidado del medio ambiente, así como para rescatar los espacios en la ciudad que así lo requieran.

"Es importante que la ciudadanía se involucre por su ciudad, cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena para tener una ciudad más limpia, verde y sustentable", dijo.

Desde el 2023, cuando inició el proyecto, a la fecha, la asociación ha rescatado más de 90 camellones, informó.