Normal de Obregón aplicará presupuesto para movilidad

Para este semestre se destinará el presupuesto asignado a la Escuela Normal Superior de Obregón (Enso) en movilidad estudiantil hacia eventos académicos y la rehabilitación de espacios, informó el director del plantel, Manuel Argüelles Morales.

El académico detalló que están a la espera que aterricen los recursos que se asignaron para Obregón, los cuales ascienden a cerca de un millón de pesos, que serán usados principalmente para enviar a estudiantes y docentes a eventos académicos de carácter nacional.

"Estamos aún espera de los recursos que se tienen asignados para nuestra escuela, es alrededor de un millón de pesos, 946 mil pesos, y se van a destinar principalmente a eventos de carácter académico principalmente, la participación de nuestros alumnos en eventos de carácter nacional", detalló.

El evento más próximo en el que se tiene en puerta es el Congreso de Innovación Educativa que se realizará en Chihuahua y que tendrá la participación de alumnos y docentes de Obregón, quienes presentarán trabajos de investigación que están plasmados en ponencias, carteles y videos.

"Van a ir a compartir con jóvenes alumnos y maestros de todo el país, porque es un congreso nacional donde confluyen participantes de alrededor de las 260 Escuelas Normales que hay en el país".

SE INVERTIRÁ EN INFRAESTRUCTURA

Además de los eventos académicos, se destinará parte del presupuesto a infraestructura en el plantel de la calle Durango, en donde se invertirá para el sistema eléctrico y mobiliario.

"Tenemos la habilitación de espacios, sobre todo en la sede de la Durango y Niños Héroes, donde se va a rehabilitar el sistema eléctrico y ahí se va a destinar recurso de ese que nos dieron para habilitar ese espacio y para la compra de mobiliario y equipo, que tenemos necesidad de adquirir este año".