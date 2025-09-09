Retiran losas de concreto en puente de la carretera Internacional y 300, en Ciudad Obregón

La tarde del martes, personal de Servicios Públicos retiró un par de losas de concreto ubicadas en uno de los laterales del puente de la carretera Internacional y calle 300.

Fue desde el pasado fin de semana, cuando se reportó que dichas piezas estaban parcialmente desprendidas, lo que se traducía en un riesgo latente para automovilistas, motociclistas y transeúntes que circulan por esa zona del sur de Ciudad Obregón.

De manera extraoficial, trascendió que un camión de carga habría golpeado esa parte del puente y ocasionado el desprendimiento de las losas, versión que no fue confirmada ni desmentida por autoridades.

Personal de Servicios Públicos se encargó de realizar los trabajos correspondientes para retirarlas del puente; primero cortaron un segmento de la valla de contención; y posteriormente, con dos retroexcavadoras jalaron los segmentos dañados del puente para retirarlos.

Mientras tanto, agentes del Departamento de Tránsito Municipal con apoyo de Protección Civil resguardaron el área y desviaron el tráfico.