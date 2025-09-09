  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 9 De Septiembre Del 2025
Ciudad Obregón

Retiran losas de concreto en puente de la carretera Internacional y 300, en Ciudad Obregón

Desde el pasado fin de semana, se reportó que las piezas laterales del puente estaban parcialmente desprendidas

Sep. 09, 2025
Las losas fueron removidas con ayuda de maquinaria
La tarde del martes, personal de Servicios Públicos retiró un par de losas de concreto ubicadas en uno de los laterales del puente de la carretera Internacional y calle 300.

imagen-cuerpo

Fue desde el pasado fin de semana, cuando se reportó que dichas piezas estaban parcialmente desprendidas, lo que se traducía en un riesgo latente para automovilistas, motociclistas y transeúntes que circulan por esa zona del sur de Ciudad Obregón.

De manera extraoficial, trascendió que un camión de carga habría golpeado esa parte del puente y ocasionado el desprendimiento de las losas, versión que no fue confirmada ni desmentida por autoridades.

Personal de Servicios Públicos se encargó de realizar los trabajos correspondientes para retirarlas del puente; primero cortaron un segmento de la valla de contención; y posteriormente, con dos retroexcavadoras jalaron los segmentos dañados del puente para retirarlos.

imagen-cuerpo

Mientras tanto, agentes del Departamento de Tránsito Municipal con apoyo de Protección Civil resguardaron el área y desviaron el tráfico.

Roke Arballo
