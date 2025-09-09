Javier Lamarque pide a automovilistas respetar banquetas

A pesar de que existen vialidades en las que todavía se observan baches, los automovilistas deben evadirlos sin subirse a las banquetas con las unidades, pues esto no se encuentra permitido y los responsables pueden ser sancionados por la Policía Municipal, advirtió el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre algunas quejas de personas que han sido multadas o detenidas por elementos policiacos por recurrir a esta acción bajo el argumento de los daños en vialidades.

"Todos hemos pasado baches. Por lo general esto no implica subirse a las banquetas, es raro que por un bache la gente se suba a la banqueta, no es algo usual. Yo le pediría a la gente que nos ayude, que si hay un bache le saque la vuelta o pase despacio, a menos que hablemos de una zanja, ahí ya sería otra situación, pero no podemos criticar a la policía porque no hacen y luego criticarlos porque sí hacen. Si lo que están sancionando está dentro del reglamento es válido, si no está contemplado dentro del reglamento por supuesto que actuaríamos para sancionar a policías", dijo.

Cabe señalar que en algunas colonias de Cajeme se ha observado a personas que incluso estacionan sus carros en aceras, obstruyendo el paso de los peatones. En cuanto a las vialidades, el alcalde dijo recientemente que empezó a aplicarse un programa emergente de bacheo, pues las lluvias por la tormenta tropical Lorena dejaron afectaciones.

Por otro lado, reiteró que en su gobierno no hay impunidad hacia ningún funcionario o policía que tenga conductas indebidas. Recientemente, se dio a conocer que un exagente policiaco fue detenido por presuntos robos, mismo que es investigado.

"En este caso, como en cualquier otro donde haya una presunción de una conducta delictiva o haya una conducta delictiva de algún funcionario público, incluyendo a los policías, se va a actuar sin ninguna contemplación, si en el pasado la hubo, aquí no hay impunidad, eso ya está en manos de las instancias correspondientes, aquí no se protege a nadie. Cualquier policía que se le comprueba conducta ilícita se le castiga, ha habido policías en la cárcel incluso", dijo.