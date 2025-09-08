Atiende SNE en Cajeme 300 buscadores de empleo

Un promedio de 300 buscadores activos de empleo atendió en el mes de agosto el Servicio Nacional de Empleo (SNE) en el municipio de Cajeme, manifestó la titular de la oficina, ubicada en el primer piso del edificio del gobierno del estado, Lizeth Jackeline Payán Barba.

Además, brinda el respaldo a empresas e instituciones de distintos niveles de gobierno para sus campañas de reclutamiento de personal; en agosto pasado se apoyó a Soles, que durante registró a 358 personas, así como a la Academia Municipal de Policía de Cajeme, que llevó a cabo una selección de perfiles para su nueva generación.

Además, se apoyó a la empresa Carrusel, dedicada a comedores industriales, así como a la Academia de Policía Municipal de Cajeme, expresó la funcionaria estatal.

Durante el mes se realizaron tres talleres para buscadores de empleo, en los que se incluyó a los ciudadanos registrados en busca de un puesto de trabajo; en estos, se les brinda información para la elaboración de su currículum, llenado de solicitudes de empleo, así como la preparación para una entrevista de trabajo, agregó.

PUESTOS DIVERSOS

Actualmente, en la bolsa de trabajo se ofertan puestos de tipo administrativo, producción, guardias de seguridad, asistente de Recursos Humanos, entre otras, con salarios diversos, y una de las exigencias de la dependencia a las empresas es que deben pagar por lo menos el salario mínimo que marca la ley, mencionó la entrevistada.

Asimismo, se busca que las empresas se flexibilicen en cuanto a las edades de los colaboradores que buscan, tratando de que se contrate a buscadores de más de 50 años, que por lo general tienen mucho que dar aun, pero no siempre se les contrata.