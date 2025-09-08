Impactarán positivamente al comercio nuevos camiones en Cajeme

La entrada de nuevas unidades de transporte en el municipio de Cajeme, que se unen a otras que ya habían entrado previamente en funcionamiento en distintas rutas, vendrá a impactar de manera positiva en el sector comercio del municipio de Cajeme, consideró Gustavo Cárdenas García.

El presidente de la Canaco Ciudad Obregón dijo que el beneficio tiene que ver con el hecho de que los empleados de los negocios ubicados en el centro de la ciudad se movilizan en camiones, y cuando estos escasean, los trabajadores frecuentemente llegan tarde, de manera que si el servicio mejora, esto contribuirá a que también se tenga una mayor puntualidad.

A pesar de que han estado llegando nuevas unidades del transporte, aún faltan muchas para poder cumplir con las rutas existentes, además de una reorganización de estas para cubrir todos los sectores de la ciudad, pero este trabajo lo deben hacer expertos en el tema de la movilidad, comentó.

Dentro de ese mismo estudio se debe hacer también el de la ubicación de las paradas, para que estas estén bien ubicadas y a las distancias que marca la normatividad, pues a falta de ellas, el usuario puede estar pidiendo bajar en cada esquina y eso afecta a la vida útil de los camiones, expuso.

Las unidades que actualmente existen, si bien muchas son de modelos atrasados, fueron las que sacaron adelante a los usuarios durante la pandemia, pero ya se requiere una modernización para un mejor servicio, acorde al tamaño de la ciudad, afirmó.