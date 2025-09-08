Habrá Jornada Oftalmológica en Cajeme; esta es la fecha

Una Jornada Oftalmológica tendrá lugar en el Palacio Municipal de Cajeme los días 18 y 19 de septiembre, con el objetivo de que haya una detección oportuna y sin costo de enfermedades que afectan la visión de manera paulatina, dio a conocer el titular de la Dirección de Salud, Jesús Espinoza.

El evento tendrá lugar de las 9:00 a las 13:00 horas durante ambos días y se prevé dar atención a más de 70 personas por jornadas. Además, en caso de que se requiera cirugía, habrá descuentos de hasta el 60 por ciento.

Entre las enfermedades que se detectarán se encuentran cataratas, retinopatía diabética, carnosidad, glaucoma, entre otras afecciones visuales. Esta jornada será en coordinación con Leones de los Mochis y Visión Contra la Ceguera.

"Por indicaciones de nuestro presidente municipal, Javier Lamarque, traemos este programa, ya que representa una gran oportunidad para aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes, con esta brigada podrán acceder a diagnósticos y tratamientos a muy bajo costo", expresó.

Por su parte, Daniel Cebreros Buelna, coordinador institucional de Visión Contra la Ceguera, informó que se cuenta con equipamiento de alta tecnología para hacer este tipo de estudios. Asimismo, mencionó que existen 2 tipos de diagnósticos en cuanto a la ceguera, siendo estos la ceguera reversible y la irreversible.

"Es importante que los pacientes que creen o ya tengan cataratas acudan a la consulta, así como quienes tienen enfermedades crónico degenerativas. Van a ser revisados por médicos especialistas y subespecialistas en la materia, parte del Consejo Nacional de Oftalmología en México", dijo. Interesados pueden comunicarse a la página de Facebook Municipio de Cajeme.