No dejó Lorena casos de gravedad: Protección Civil

Un total de 7 hundimientos en distintas partes del municipio, así como cerca de 8 árboles caídos y 11 postes de la luz derrumbados fue el resultado que dejó la tormenta tropical Lorena durante su paso por Cajeme, casos que fueron atendidos sin que hubiera víctimas o situaciones de gravedad.

El coordinador de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón, informó que en total se brindaron 40 acciones. Entre ellas, se dio refugio temporal a 44 personas en el Cobach de Pueblo Yaqui, así como a 4 más en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón, por inundaciones en colonias.

Destacó que las lluvias fueron fuertes, pues alcanzaron los 150 milímetros en algunas partes del municipio.

“Para darnos una idea, esto es lo que nos llueve en 6 o 7 meses y ahora nada más en una sola tormenta. Nosotros activamos el Comité de Operación de Emergencia. Hubo otros municipios que con menos de esta cantidad tuvieron grandes problemas y nosotros podemos decir que el municipio es resistente a desastres”, mencionó.

Las corporaciones y dependencias se vieron en la necesidad de desaguar colonias como la Javier Lamarque Cano en Pueblo Yaqui, por las inundaciones. También se apoyó con alimentación a las personas de condiciones vulnerables, en colaboración con DIF Cajeme.

OBRAS NO SUFRIRÁN MAYORES RETRASOS

El presidente municipal, Javier Lamarque, destacó que con las precipitaciones que se registraron no se esperan retrasos mayores a 3 días en obras que se encuentran en curso para el rescate de las vialidades en distintos puntos de la ciudad.