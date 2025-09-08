  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 8 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Listos cachitos en Sonora para sorteo del 15 de septiembre

El estado ha tenido suerte en diversas ocasiones este año y se invitó a la comunidad a participar en el sorteo del mes patrio

Sep. 08, 2025
El sorteo lleva el nombre de "Con M de Migrante" y todavía hay disponibles en la localidad
El sorteo lleva el nombre de "Con M de Migrante" y todavía hay disponibles en la localidad

Los cachitos para el Sorteo Especial del 15 de septiembre se encuentran a la venta en todos los puntos y con distribuidores de Sonora que rinde homenaje a los migrantes, afirmó el gerente de la Lotería Nacional en el estado, José Ramón Becheret Barraza.

El Sorteo Especial tiene una bolsa acumulada a repartir superior a los 424.5 millones de pesos, en el que el Premio Mayor es de 255 millones de pesos divididos en 10 premios de 25.5 millones de pesos cada uno.

Además, se tendrán 5 premios de 10 millones de pesos cada uno, 5 premios de 5 millones de pesos, 15 premios de 1 millón de pesos, 18 premios de 550 mil pesos, además de premios por terminación y reintegros.

Becheret Barraza dijo que los cachitos ya se encuentran a la venta en todo Sonora para quienes quieran participar en el sorteo que se llevará a cabo el 15 de septiembre por la tarde.

"Ya está a la venta en todo Sonora, lo puedes comprar en las agencias de Lotería Nacional o con tu billetero de confianza", detalló.

El costo del cachito es de 200 pesos y se puede adquirir en los diferentes centros de distribución.

SONORA SUERTUDO EN EL 2025

Becheret Barraza dijo que Sonora se ha visto favorecido en diferentes ocasiones con premios importantes de la Lotería Nacional en lo que va de este año, por lo que invitó a la población a participar.

"En todo el estado ha caído últimamente, ya tuvimos en Navojoa, Nogales, Hermosillo y Obregón, ha estado con suerte".

La participación de los sonorenses en los sorteos de la Lotería Nacional es buena, por lo que hay más posibilidades que caigan premios en la región.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
Contenido Relacionado
Lorena ocasiona fallas en aire acondicionado de SAT en Obregón
Ciudad Obregón

Lorena ocasiona fallas en aire acondicionado de SAT en Obregón

Septiembre 08, 2025

Personal técnico acudió este lunes a trabajar en el problema para resolverlo

Aplican programa emergente de bacheo en Cajeme tras el paso de tormenta tropical Lorena
Ciudad Obregón

Aplican programa emergente de bacheo en Cajeme tras el paso de tormenta tropical Lorena

Septiembre 08, 2025

Las colonias del sur de la ciudad fueron las más afectadas, informó el secretario de Servicios Públicos, Gerardo Sastré

Redoblan esfuerzos contra la violencia en Cajeme
Ciudad Obregón

Redoblan esfuerzos contra la violencia en Cajeme

Septiembre 08, 2025

El alcalde de Cajeme compartió nuevos detalles sobre los acuerdos con Claudia Sheinbaum y negó que se analice un Mando Único