Listos cachitos en Sonora para sorteo del 15 de septiembre

Los cachitos para el Sorteo Especial del 15 de septiembre se encuentran a la venta en todos los puntos y con distribuidores de Sonora que rinde homenaje a los migrantes, afirmó el gerente de la Lotería Nacional en el estado, José Ramón Becheret Barraza.

El Sorteo Especial tiene una bolsa acumulada a repartir superior a los 424.5 millones de pesos, en el que el Premio Mayor es de 255 millones de pesos divididos en 10 premios de 25.5 millones de pesos cada uno.

Además, se tendrán 5 premios de 10 millones de pesos cada uno, 5 premios de 5 millones de pesos, 15 premios de 1 millón de pesos, 18 premios de 550 mil pesos, además de premios por terminación y reintegros.

Becheret Barraza dijo que los cachitos ya se encuentran a la venta en todo Sonora para quienes quieran participar en el sorteo que se llevará a cabo el 15 de septiembre por la tarde.

"Ya está a la venta en todo Sonora, lo puedes comprar en las agencias de Lotería Nacional o con tu billetero de confianza", detalló.

El costo del cachito es de 200 pesos y se puede adquirir en los diferentes centros de distribución.

SONORA SUERTUDO EN EL 2025

Becheret Barraza dijo que Sonora se ha visto favorecido en diferentes ocasiones con premios importantes de la Lotería Nacional en lo que va de este año, por lo que invitó a la población a participar.

"En todo el estado ha caído últimamente, ya tuvimos en Navojoa, Nogales, Hermosillo y Obregón, ha estado con suerte".

La participación de los sonorenses en los sorteos de la Lotería Nacional es buena, por lo que hay más posibilidades que caigan premios en la región.