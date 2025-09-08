  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 8 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Lorena ocasiona fallas en aire acondicionado de SAT en Obregón

Personal técnico acudió este lunes a trabajar en el problema para resolverlo

Sep. 08, 2025
En general fueron pocos los problemas que se tuvieron a causas de Lorena en la ciudad, los cuales principalmente tuvieron que ver con aparatos eléctricos o aires acondicionados como el del SAT y domicilios
En general fueron pocos los problemas que se tuvieron a causas de Lorena en la ciudad, los cuales principalmente tuvieron que ver con aparatos eléctricos o aires acondicionados como el del SAT y domicilios

El sistema de aire acondicionado de algunas secciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Obregón, se vio afectado por las lluvias que ocasionó la tormenta tropical Lorena.

Luz Esthela López López, administradora desconcentrada del Servicio de Administración Tributaria Sonora 2, explicó que surgió un problema técnico a partir de las lluvias que se tuvieron en Obregón durante el fin de semana.

El personal técnico acudió hoy a trabajar en ello y se proyectó terminar esta misma tarde por la tarde, ya que el problema no se tuvo en todo el edificio, sino en algunos sectores.

El servicio se continuó brindando de manera normal en las oficinas del SAT en Obregón y se respetaron las citas.

Además de esto, las personas que lo deseen pueden realizar los trámites por medio del sitio web o por SATID, en donde se brinda atención personalizada.

El aire acondicionado estará funcional para las personas que acudan a realizar diversos trámites durante el transcurso del martes.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
Contenido Relacionado
Aplican programa emergente de bacheo en Cajeme tras el paso de tormenta tropical Lorena
Ciudad Obregón

Aplican programa emergente de bacheo en Cajeme tras el paso de tormenta tropical Lorena

Septiembre 08, 2025

Las colonias del sur de la ciudad fueron las más afectadas, informó el secretario de Servicios Públicos, Gerardo Sastré

Redoblan esfuerzos contra la violencia en Cajeme
Ciudad Obregón

Redoblan esfuerzos contra la violencia en Cajeme

Septiembre 08, 2025

El alcalde de Cajeme compartió nuevos detalles sobre los acuerdos con Claudia Sheinbaum y negó que se analice un Mando Único

Itson presenta la Lotería Histórica para Preservar su Memoria Universitaria
Ciudad Obregón

Itson presenta la Lotería Histórica para Preservar su Memoria Universitaria

Septiembre 08, 2025

54 barajas que, al ritmo de "se va y se corre", acercan la historia universitaria a la comunidad.