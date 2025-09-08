Lorena ocasiona fallas en aire acondicionado de SAT en Obregón

El sistema de aire acondicionado de algunas secciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Obregón, se vio afectado por las lluvias que ocasionó la tormenta tropical Lorena.

Luz Esthela López López, administradora desconcentrada del Servicio de Administración Tributaria Sonora 2, explicó que surgió un problema técnico a partir de las lluvias que se tuvieron en Obregón durante el fin de semana.

El personal técnico acudió hoy a trabajar en ello y se proyectó terminar esta misma tarde por la tarde, ya que el problema no se tuvo en todo el edificio, sino en algunos sectores.

El servicio se continuó brindando de manera normal en las oficinas del SAT en Obregón y se respetaron las citas.

Además de esto, las personas que lo deseen pueden realizar los trámites por medio del sitio web o por SATID, en donde se brinda atención personalizada.

El aire acondicionado estará funcional para las personas que acudan a realizar diversos trámites durante el transcurso del martes.