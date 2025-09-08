Redoblan esfuerzos contra la violencia en Cajeme

Los acuerdos hechos con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo en relación al alza de homicidios que hay en Cajeme derivarán en apoyos y programas que atiendan las causas directas de la inseguridad, así como en el refuerzo de las corporaciones encargadas de velar por la paz.

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano explicó que se acordaron 2 planos para la atención a esta situación. El primero de ellos tiene que ver con la contención y combate directo a la delincuencia, que será atendido por las distintas corporaciones, lo que implica intensificar medidas para reforzar la vigilancia, prevención, persecución y combate al crimen organizado.

El segundo tiene que ver con una serie de acciones que se traducen en apoyos y programas dirigidos a atender las causas que pueden derivar en eventos delictivos, particularmente enfocado en niños, niñas y jóvenes, en 17 colonias de Ciudad Obregón principalmente.

"Quiero agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum por esta invitación que nos hizo, que fue para atender la situación de Cajeme en el sentido de trabajar y apoyar para avanzar en la construcción de la paz de los cajemenses. Platicamos de algunas cuestiones y llegamos a acuerdos importantes para avanzar hacia el bienestar, en relación a seguridad. Estamos hablando aquí de programas de vivienda, educación, trabajo, salud, cultura, deporte, entre otro tipo de apoyos para mejorar las condiciones de bienestar de esos sectores vulnerables y hacerlos menos susceptibles de ser penetrados por la delincuencia. Vienen muchos apoyos para Cajeme que van a derivar en una mejoría sustancial en lo que estamos haciendo", dijo.

Negó que se analice la posibilidad de un Mando único, pues se trabajará en fortalecer la coordinación entre los 3 niveles de gobierno, así como de instituciones y fiscalías.

En lo que va de septiembre se han registrado 6 homicidios en Cajeme, según estadística periodística.