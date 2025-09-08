Lorena no dejó problemas en escuelas de Cajeme

Las clases en las cerca de 500 escuelas de nivel básico en la región se retomaron de manera normal luego que no hubiera reportes por daños en infraestructura a causa de la tormenta tropical Lorena.

De acuerdo a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), no se registraron reportes en Cajeme de daños en infraestructura, árboles caídos u otros problemas que impidieran el regreso a clases tras la suspensión de actividades por el paso de Lorena.

En su mayoría, se tuvieron casos de ramas caídas o pasto crecido, sin embargo cada plantel se hace cargo con el personal de intendencia y, en caso de ser necesario, se solicita apoyo a Servicios Públicos Municipales.

Por su parte, el director de Protección Municipal, Francisco Mendoza Calderón, dijo que no se tuvieron reportes de árboles que dañaran la infraestructura en los planteles, por lo que los niños retomaron actividades de forma normal.

ROBOS PONEN EN RIESGO A ESTUDIANTES

Claudia Lizeth Morales Poqui, directora de la primaria Acamapichtli, dijo que aunque no hubo daños que impidieran el regreso a clases, el plantel tiene el problema de una tapa robada que deja expuesto el cableado eléctrico, el cual se mojó y pone en riesgo a los más de 300 estudiantes que hay matriculados.

"Tenemos un registro que nos robaron la tapa y he solicitado mucho, pero esa parte no me ha respondido secretaría y ahorita está lleno de agua el cableado, vamos a tapar por lo pronto para prevenir cualquier cosa".

Además se tuvo crecimiento de maleza, caída de ramas y fugas de gas de los aires acondicionados, los cuales se solventarán con el apoyo del personal de intendencia y padres de familia.

SOLICITAN APOYO PREVIO AL REGRESO A CLASES

La Dirección de Educación Municipal recibió solicitudes de apoyo previo al inicio de clases para que gestionara ante Servicios Públicos el retiro de ramas y maleza, por lo que pudiera volver a gestionar tras el paso de Lorena.