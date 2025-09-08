Inauguran Ruta Cajeme para mejorar el transporte público

Con la llegada de 11 autobuses al municipio, por parte de gobierno estatal, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano inauguró la Ruta Cajeme, misma que será administrada por el Ayuntamiento, a través de la Central de Autobuses Faustino Félix Serna; esta retomará el recorrido que realizaba la Línea 9 del transporte público.

Movilizará a más de 6 mil personas y conectará la parte sur con el centro de la ciudad, pasando por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Itson, y Laguna de Náinari, entre otras zonas y cruzando por 13 centros educativos.

El servicio tendrá una tarifa de 5 pesos para estudiantes mientras los camiones se dotan con la tecnología necesaria para que se puedan garantizar 2 viajes al día gratuitos con credencial estudiantil.

El presidente municipal agradeció al gobernador Alfonso Durazo por el apoyo, pues ya van 60 unidades que han sido enviadas a Cajeme para eficientar el servicio de transporte.

"Un saludo, un abrazo y nuestro agradecimiento al gobernador Alfonso Durazo, que ha demostrado desde el año 2021 que entró un compromiso y una voluntad de apoyo, una sensibilidad para responder a las demandas de los y las cajemenses. Ha sido muy generoso, ahora estamos recibiendo un beneficio más para Cajeme, en respuesta a nuestra petición de apoyo para mejorar el transporte público, que estaba casi desaparecido. A esta ruta le vamos a llamar Ruta Cajeme, antes Ruta 9. Era una demanda permanente, no había prácticamente transporte público en Cajeme en 2021, y ya van alrededor de 60 unidades entregadas", mencionó.

TENDRÁN INTERNET GRATUITO

Adelantó detalles de otras funciones que tendrán los camiones, entre ellas, Internet gratuito. "Las unidades van a tener GPS para eficientar el tiempo de espera de los usuarios, pero también vamos a pedir que nos hagan un proyecto para instalarles Internet a las unidades, por lo pronto al menos a la Ruta Cajeme, luego buscaremos que a las demás", dijo.

INSTALARÁN PARABUSES

Entre otros proyectos en relación al transporte, se contempla la rehabilitación de aquellas vialidades por donde pasan las unidades, así como instalar paradas de camiones techadas con celdas solares para que tengan iluminación durante la noche. "Queremos también que esas paradas cuenten con internet, vamos a empezar este año y vamos a continuar el siguiente año poniendo esas paradas de camiones", informó.

VENDRÁ MÁS APOYO

Por su parte, Carlos Soza, coordinador ejecutivo del Instituto de Movilidad y Transporte en el estado de Sonora, dijo que hay compromiso por parte de Alfonso Durazo para que lleguen más camiones. "Hay un compromiso de nuestro gobernador de cerrar el año con 75 unidades nuevas de las 125 que están circulando y no vamos a descansar hasta renovar toda la flota. Esto representa una inversión de 225 millones de pesos en un esfuerzo entre gobierno estatal, municipio y concesionarios", dijo.