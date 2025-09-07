  • 24° C
Ciudad Obregón

Mal estado de calles y basureros afectan a vecinos

Estas problemáticas perjudican a residentes de la colonia Las Fuentes

Sep. 07, 2025
Mal estado de calles y basureros afectan a vecinos

El mal estado de algunas vialidades y la existencia de baldíos abandonados que son usados como basureros clandestinos son algunas de las problemáticas que afectan a vecinos de la colonia Las Fuentes, por lo que hacen un llamado a las autoridades municipales, de manera que tomen cartas en el asunto.

Ejemplo de ello es la intersección de las calles Zempoala y Huamantla, donde se observan afectaciones a la pista de rodamiento, lo que inconforma a los residentes cuando se desplazan en sus vehículos, además de que genera una mala imagen a la colonia.

En la zona se pueden ver hoyancos que complican el tránsito, por lo que las personas deben de encontrar la forma de sacarles la vuelta, para evitar que se registren afectaciones a sus unidades.

Familias dicen considerar que se debería de aplicar bacheo de manera temporal, por lo que hacen un llamado a la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos para ver la posibilidad de que se puedan tomar acciones y se eviten mayores afectaciones.

Otro problema denunciado por los vecinos es el uso de baldíos abandonados como basureros clandestinos, por la fauna nociva que esto puede generar y los malos olores.

Uno de ellos se encuentra por la calle Huamantla, casi esquina con la vialidad Yautepec, donde se observa maleza crecida a causa de las recientes lluvias, además de desechos que arrojan las personas al salir de un supermercado que está aledaño al terreno.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
