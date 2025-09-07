Pide cajemense reparación de daños tras caer en alcantarilla

Una reparación de daños pide Tania Coronel al Ayuntamiento tras caer su vehículo en una alcantarilla ubicada en la calle California y Aureliano Anaya el día 20 de agosto; el caso se encuentra en el área jurídica del gobierno, a decir de la afectada.

Por medio de sus redes sociales, Tania narró lo sucedido ese día y explicó que ella y su esposo circulaban de norte a sur por las vialidades en mención cuando se vieron en la necesidad de rodear una alcantarilla en reparación que estaba señalizada con escombro y cinta amarilla. Fue al sacarle la vuelta que una de las llantas pasó por encima, lo que ocasionó que una parte se rompiera y perforara el tanque de gasolina, dando lugar a un incendio que consumió la unidad.

"Gracias a dios logramos salir con vida sufriendo quemaduras de primer y segundo grado, el vehículo fue consumido por las llamas resultando en pérdida total", dijo.

A decir de la afectada, el día 28 de agosto el presidente municipal, Javier Lamarque encomendó al Oomapas de Cajeme tener acercamiento con ella y hacerse cargo de los daños causados por "el descuido del Ayuntamiento y de su personal hacia las calles, vías y drenajes en mal estado".

Se entregó la documentación correspondiente, sin embargo, no ha habido una respuesta, aclaró. "El asunto ahora se encuentra en manos del departamento jurídico del Ayuntamiento, el cual viene a ponerle trabas al asunto, cuando el presidente ya había autorizado se nos retribuyera por todos los daños. Nosotros no solo perdimos nuestro vehículo también nuestra fuente de ingresos", dijo.

La paramunicipal ha informado en distintas ocasiones que, cuando se confirman responsabilidad en este tipo de incidentes, se reparan los daños.