Técnica 2 trabajará en mejoras de infraestructura educativa

Para este ciclo escolar las autoridades de la secundaria Técnica Número 2 continuarán con los trabajos de infraestructura y se enfocarán en la rehabilitación de bebederos e instalación de una planta purificadora, informó el director del plantel, Víctor Manuel Mendoza Acuña.

El docente dijo que el agua es un derecho y por ello es que se trabajará en coordinación con la comunidad escolar para ver las mejores opciones que permitan tener bebederos funcionales y agua de calidad.

"El agua es un derecho y los bebederos no sirven y, si sirvieran, quien sabe si la calidad del agua esté buena, vamos a tratar de hacer un proyecto en conjunto con padres de familia, maestros y alumnos para identificar cuál es la mejor opción".

Lo que se tiene proyecto es contar con una planta purificadora que abastezca a los bebederos y los jóvenes puedan llevar sus termos y garrafones para estar tomando agua durante el transcurso del día.

Mendoza Acuña dijo que se hará un presupuesto y gestionarán apoyos con instituciones, asociaciones civiles, entre otros, con el fin de lograr ese beneficio para los jóvenes, sobre todo porque la escuela es

"Ya identificamos la realidad de nuestra institución, una escuela de 60 años de existencia tiene bastantes situaciones que atender, tenemos una sociedad de padres que nos está apoyando enormemente".

YA HAN REALIZADO TRABAJOS

El ciclo pasado ya se trabajó con los recursos de la Escuela es Nuestra para resolver problemas de aires acondicionados, vidrios, dignificación de los baños, entre otros.

Mendoza Acuña dijo que también se trabajará con los padres de familia para que ayuden a generar conciencia entre sus hijos para que cuiden las instalaciones del plantel y no dañen lo que se ha logrado.

"El apoyo de la Escuela es Nuestra dura un mes, dos meses, dependiendo de las necesidades, pero si nuestros alumnos no cuidan lo que ellos hicieron a la vuelta de un mes ya tengo necesidades y ya no tengo recursos, por eso se necesita del apoyo de los padres".